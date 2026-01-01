DreamFactory mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source REST- und GraphQL-API-Plattform, die in Minuten sichere Datenbank-APIs automatisch und ohne Programmierung generiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DreamFactory erstellen kÃ¶nnen
DreamFactory ist eine Open-Source-API-Generierungsplattform, die sofort vollstÃ¤ndig dokumentierte, rollengeschÃ¼tzte REST- und GraphQL-APIs fÃ¼r jede Datenbank erstellt â€“ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server und mehr â€“ ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Verbinden Sie Ihre Datenbank, und DreamFactory generiert eine vollstÃ¤ndige CRUD-API mit integrierter Authentifizierung, Ratenbegrenzung und Feldzugriffssteuerung.
Das Selbst-Hosting von DreamFactory auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten und API-Schicht, ohne Kosten pro Aufruf oder Anbieterbindung. Diese Bereitstellung umfasst MySQL fÃ¼r die Systemdatenbank und Redis fÃ¼r Hochleistungs-Caching und bietet Ihnen eine sofort einsatzbereite, produktionsreife API-Plattform.
Hauptmerkmale von DreamFactory
Automatisch generierte APIs
Verbinden Sie eine beliebige SQL- oder NoSQL-Datenbank und erhalten Sie sofort eine vollstÃ¤ndige REST- und GraphQL-API mit vollstÃ¤ndiger CRUD-UnterstÃ¼tzung â€” keine manuelle Endpunkt-Codierung erforderlich.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie granulare Berechtigungen pro Benutzer oder Rolle, die den Zugriff auf einzelne Tabellen und Felder beschrÃ¤nken, um die Datensicherheit zu gewÃ¤hrleisten.
Multi-Datenbank-UnterstÃ¼tzung
Generieren Sie APIs aus MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle und Dutzenden anderer Datenquellen von einer einzigen Plattform aus.
API-SchlÃ¼sselverwaltung
API-SchlÃ¼ssel pro Anwendung oder Verbraucher ausstellen und widerrufen, mit optionaler Ratenbegrenzung, um Missbrauch vorzubeugen und die Nutzung zu steuern.
Live-API-Dokumentation
Jede generierte API wird mit interaktiver Swagger-Dokumentation ausgeliefert, sodass Entwickler Endpunkte sofort erkunden und testen kÃ¶nnen.
Warum DreamFactory auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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