DreamFactory ist eine Open-Source-API-Generierungsplattform, die sofort vollstÃ¤ndig dokumentierte, rollengeschÃ¼tzte REST- und GraphQL-APIs fÃ¼r jede Datenbank erstellt â€“ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server und mehr â€“ ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Verbinden Sie Ihre Datenbank, und DreamFactory generiert eine vollstÃ¤ndige CRUD-API mit integrierter Authentifizierung, Ratenbegrenzung und Feldzugriffssteuerung.

Das Selbst-Hosting von DreamFactory auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten und API-Schicht, ohne Kosten pro Aufruf oder Anbieterbindung. Diese Bereitstellung umfasst MySQL fÃ¼r die Systemdatenbank und Redis fÃ¼r Hochleistungs-Caching und bietet Ihnen eine sofort einsatzbereite, produktionsreife API-Plattform.