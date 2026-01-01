Docmost ist eine moderne Open-Source-Alternative zu Notion und Confluence, entwickelt fÃ¼r Teams, die eine kollaborative Bearbeitung in Echtzeit benÃ¶tigen, ohne die datenschutzrelevanten Nachteile von Cloud-gehosteten Plattformen. Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dieselbe Seite gleichzeitig mit konfliktfreier Synchronisierung bearbeiten, wÃ¤hrend Bereiche eine klare Trennung zwischen Teams, Projekten oder Abteilungen ermÃ¶glichen.

Das Selbst-Hosting von Docmost auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre interne Dokumentation, architektonische Entscheidungen und sensible Wissensdatenbankinhalte niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Die enthaltene PostgreSQL-Datenbank und der Redis-Cache bieten die Leistung und ZuverlÃ¤ssigkeit, die kollaboratives Bearbeiten erfordert, wobei dauerhafte Speicherung Ihre Dokumentation auch bei Updates schÃ¼tzt.