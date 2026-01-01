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Selbstgehostetes PHP CMS, basierend auf dem Laravel-Framework, zum Erstellen moderner, flexibler Websites und Webanwendungen.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit October CMS erstellen kÃ¶nnen

October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Es wurde sowohl fÃ¼r Entwickler als auch fÃ¼r Content-Teams entwickelt und kombiniert eine Ã¼bersichtliche Backend-OberflÃ¤che mit einer leistungsstarken Theme- und Plugin-Architektur, wodurch es einfach ist, massgeschneiderte Websites und Webanwendungen jeder KomplexitÃ¤t zu erstellen.

Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, Themes und Plugins, ohne pro-Site-GebÃ¼hren oder Vendor Lock-in. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ã–kosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu komplexen Multi-Page-Plattformen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von October CMS

Laravel Stiftung

Basierend auf dem Laravel PHP Framework, das Eloquent ORM, Artisan CLI und vertraute Konventionen bietet, die Anpassung und Erweiterung fÃ¼r PHP-Entwickler unkompliziert machen.

Plugin-Ã–kosystem

Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Community- und offiziellen Plugins, die Formulare, SEO, Galerien und Authentifizierung abdecken, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Visueller Backend-Editor

Verwalten Sie Seiten, Layouts, Partials und InhaltsblÃ¶cke Ã¼ber eine intuitive Backend-OberflÃ¤che, ohne Dateien direkt auf dem Server bearbeiten zu mÃ¼ssen.

Flexibles Themensystem

Erstellen oder passen Sie Themes mithilfe von Twig-Templating und YAML-definierten Komponentenkonfigurationen an, die die PrÃ¤sentation sauber von der Anwendungslogik trennen.

Headless-Content-API

Inhalte Ã¼ber REST-API-Endpunkte verfÃ¼gbar machen, um Headless-Frontends parallel zu traditionellen, serverseitig gerenderten Seiten aus derselben Installation zu betreiben.

Warum October CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Martin K
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