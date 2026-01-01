October CMS in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes PHP CMS, basierend auf dem Laravel-Framework, zum Erstellen moderner, flexibler Websites und Webanwendungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r October CMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit October CMS erstellen kÃ¶nnen
October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Es wurde sowohl fÃ¼r Entwickler als auch fÃ¼r Content-Teams entwickelt und kombiniert eine Ã¼bersichtliche Backend-OberflÃ¤che mit einer leistungsstarken Theme- und Plugin-Architektur, wodurch es einfach ist, massgeschneiderte Websites und Webanwendungen jeder KomplexitÃ¤t zu erstellen.
Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, Themes und Plugins, ohne pro-Site-GebÃ¼hren oder Vendor Lock-in. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ã–kosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu komplexen Multi-Page-Plattformen.
Hauptmerkmale von October CMS
Laravel Stiftung
Basierend auf dem Laravel PHP Framework, das Eloquent ORM, Artisan CLI und vertraute Konventionen bietet, die Anpassung und Erweiterung fÃ¼r PHP-Entwickler unkompliziert machen.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Community- und offiziellen Plugins, die Formulare, SEO, Galerien und Authentifizierung abdecken, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Visueller Backend-Editor
Verwalten Sie Seiten, Layouts, Partials und InhaltsblÃ¶cke Ã¼ber eine intuitive Backend-OberflÃ¤che, ohne Dateien direkt auf dem Server bearbeiten zu mÃ¼ssen.
Flexibles Themensystem
Erstellen oder passen Sie Themes mithilfe von Twig-Templating und YAML-definierten Komponentenkonfigurationen an, die die PrÃ¤sentation sauber von der Anwendungslogik trennen.
Headless-Content-API
Inhalte Ã¼ber REST-API-Endpunkte verfÃ¼gbar machen, um Headless-Frontends parallel zu traditionellen, serverseitig gerenderten Seiten aus derselben Installation zu betreiben.
Warum October CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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