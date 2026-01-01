SuggestArr verbindet sich mit Ihrem Medienserver (Jellyfin, Plex oder Emby) und Ihrer Seer-Instanz, um den Medienentdeckungs- und Anforderungszyklus zu automatisieren. Es liest den Verlauf der zuletzt angesehenen Inhalte, findet Ã¤hnliche Filme und Fernsehsendungen Ã¼ber die TMDb-Datenbank und Ã¼bermittelt automatisch Download-Anfragen nach einem konfigurierbaren Zeitplan â€“ und schlieÃŸt so den Kreis zwischen dem, was Sie heute ansehen, und dem, was morgen in Ihrer Bibliothek erscheint.

Im Gegensatz zu manuellen Anforderungsworkflows lÃ¤uft SuggestArr unbeaufsichtigt. Ein optionaler KI-Modus, der jede OpenAI-kompatible API (einschlieÃŸlich des lokalen Ollama) verwendet, fÃ¼gt hyperpersonalisierte Empfehlungen mit natÃ¼rlicher Sprachsuche hinzu. Die Einrichtung erfolgt nach der Bereitstellung Ã¼ber einen Web-UI-Assistenten â€“ zum Zeitpunkt der Bereitstellung sind keine API-Anmeldeinformationen erforderlich.