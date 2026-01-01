Evolution Go als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-WhatsApp-API-Gateway, in Go geschrieben, zur ressourcenschonenden Nachrichtenautomatisierung und Multi-Instanz-Verwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Evolution Go erstellen kÃ¶nnen
Evolution Go ist ein in Go neu geschriebenes WhatsApp API-Gateway, das als leichte und effiziente Alternative zur Node.js-basierten Evolution API konzipiert wurde. Basierend auf der whatsmeow-Bibliothek bietet es die gleichen Kernfunktionen fÃ¼r die Nachrichtenautomatisierung â€“ Multi-Instanz-Verwaltung, Webhook-Ereignisse und eine RESTful API â€“ wÃ¤hrend es dank der kompilierten Laufzeitumgebung und des nativen ParallelitÃ¤tsmodells von Go deutlich weniger Speicher verbraucht und in weniger als einer Sekunde startet.
Das Selbst-Hosting von Evolution Go auf Ihrem VPS maximiert den Ressourceneffizienzvorteil seines kompilierten BinÃ¤rprogramms. Alle Authentifizierungsdaten und Konversationsdaten werden in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank gespeichert, was DatensouverÃ¤nitÃ¤t und Compliance gewÃ¤hrleistet, ohne die Kosten pro Nachricht, die kommerzielle WhatsApp-Anbieter bei groÃŸem Umfang teuer machen.
Hauptmerkmale von Evolution Go
Native Leistung
Kompiliertes BinÃ¤rprogramm mit Goroutine-basierter ParallelitÃ¤t verarbeitet Tausende gleichzeitiger Verbindungen mit 50-150 MB Speicher pro Instanz, weit weniger als die Node.js-Version.
Multi-Instanz-Verwaltung
Betreiben Sie mehrere WhatsApp-Nummern aus einer einzigen Bereitstellung, wobei jede Instanz unabhÃ¤ngig Ã¼ber die REST-API gesteuert und Ã¼berwacht wird.
Webhook-EreignisÃ¼bermittlung
Echtzeit-Webhooks Ã¼bermitteln Nachrichten-, Verbindungs- und Gruppenereignisse sofort an Ihre Anwendung und ermÃ¶glichen so automatisierte AntwortablÃ¤ufe und CRM-Integration.
Dual-Datenbank-Architektur
Authentifizierungs- und Benutzerdaten werden in separaten PostgreSQL-Datenbanken gespeichert, was Backups vereinfacht und granulare Zugriffskontrollen fÃ¼r sicherheitsbewusste Bereitstellungen ermÃ¶glicht.
Nachrichtenwarteschlangen-Support
Optionale RabbitMQ (AMQP)- und NATS-Integration ermÃ¶glicht skalierbare ereignisgesteuerte Architekturen fÃ¼r hochvolumige Messaging-Operationen.
Warum Evolution Go auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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