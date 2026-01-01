ClassicPress als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
WordPress-Fork, der das klassische Editor-Erlebnis mit verbesserter Stabilität und ohne Gutenberg-Komplexität beibehält.
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Was Sie damit bauen können ClassicPress
ClassicPress ist ein von der Community betriebener Fork von WordPress, der den vertrauten TinyMCE Classic Editor beibehält, während der Gutenberg Block-Editor und der damit verbundene Leistungs-Overhead entfernt werden. Es behält die Kompatibilität mit den meisten bestehenden WordPress-Themes und -Plugins bei, was es zu einem unkomplizierten Migrationspfad für Websites und Entwickler macht, die ein vorhersehbares, stabiles CMS-Verhalten gegenüber ständigen Schnittstellenänderungen bevorzugen.
Das Selbst-Hosting von ClassicPress auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die PHP-Konfiguration, die Datenbankoptimierung und den Zeitpunkt von Updates – wodurch die Einschränkungen von Managed WordPress Hosting entfallen und gleichzeitig das WordPress-Ökosystem beibehalten wird, das Sie bereits kennen.
Hauptmerkmale von ClassicPress
Klassischer Editor beibehalten
Behält den TinyMCE-Editor bei, den WordPress-Benutzer kennen, damit Inhaltsersteller produktiv arbeiten können, ohne eine neue blockbasierte Oberfläche lernen zu müssen.
WordPress Plugin-Kompatibilität
Funktioniert mit Tausenden bestehender WordPress-Plugins und -Themes, sodass Sie migrieren können, ohne Ihre Website neu aufzubauen oder Ihr vorhandenes Toolset zu ersetzen.
Stabile Update-Zyklen
Der Fokus auf Langzeitunterstützung bedeutet, dass Updates vorhersehbar und abwärtskompatibel sind, wodurch das Risiko verringert wird, dass Plugins nach einem Core-Upgrade nicht mehr funktionieren.
Verbesserte Leistung
Das Entfernen von Gutenbergs JavaScript-Overhead führt zu schnelleren Seitenladezeiten und geringerem Serverressourcenverbrauch im Vergleich zu gleichwertigen modernen WordPress-Installationen.
Volle Anpassungskontrolle
Benutzerdefinierte Beitragstypen, Rollenverwaltung und Child-Theme-Unterstützung bieten Entwicklern die gleiche Flexibilität wie WordPress, jedoch mit einer stabileren Grundlage.
Warum ClassicPress auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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