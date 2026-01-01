Plandex in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Terminal-KI-Codierungsagent, der große, mehrstufige Aufgaben über viele Dateien hinweg plant und ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plandex erstellen können
Plandex ist ein Open-Source-KI-Codierungsagent, der in Ihrem Terminal lebt und reale Softwareaufgaben bewältigt, die Dutzende von Dateien und viele Schritte umfassen. Anstatt einmalige Snippets zu produzieren, erstellt und verfeinert es einen Plan, isoliert Dateiänderungen für eine diff-basierte Überprüfung, bevor sie angewendet werden, und verarbeitet bis zu 2 Millionen Token Kontext, um über große Codebasen hinweg zu arbeiten.
Das Selbst-Hosting von Plandex auf Ihrem VPS hält Ihren Code, Ihre Prompts und Pläne auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, während es Ihnen einen persistenten Server bietet, mit dem sich die schlanke Plandex CLI von jeder Entwicklungsumgebung aus verbinden kann. Sie bringen Ihre eigenen Anmeldeinformationen für den Modell-Anbieter mit — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google oder lokales Ollama — sodass keine plattformabhängigen Gebühren pro Platz oder eine Anbieterbindung entstehen.
Hauptmerkmale von Plandex
Plant große Aufgaben
Erstellt mehrstufige Pläne für Änderungen, die Dutzende von Dateien umfassen, anstatt einmalige Code-Snippets zu erzeugen.
2M Token Kontext
Lädt und analysiert große Codebasen mit einem Kontextfenster von bis zu 2 Millionen Token.
Diff-basierte Überprüfung
Sandboxed Dateibearbeitungen und zeigt einen Diff für jede Änderung, sodass Sie diese genehmigen oder ablehnen können, bevor etwas Ihren Arbeitsbaum berührt.
Multi-Provider-Modelle
Verbindet sich mit OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini und lokalen Ollama-Modellen von einer einzigen CLI-Sitzung aus.
Terminal-native REPL
Läuft in einem Terminal-REPL mit Fuzzy-Befehlsvervollständigung, Skripting- und Piping-Unterstützung — kein Browser-Tab erforderlich.
Selbst gehosteter Server
Die CLI auf Ihrem Laptop verbindet sich mit dem Plandex-Server auf Ihrem VPS, wodurch Pläne und Projektstatus unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Warum Plandex auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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