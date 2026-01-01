Uptrace mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source APM-Plattform für verteilte Traces, Metriken und Logs, nativ auf OpenTelemetry aufgebaut.
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Was Sie mit Uptrace erstellen können
Uptrace ist eine Open-Source-Plattform für Application Performance Monitoring (APM), die verteilte Traces, Metriken und Logs von OpenTelemetry-instrumentierten Anwendungen in einer einzigen Oberfläche vereint. Basierend auf ClickHouse für die Speicherung von Telemetriedaten mit hohem Durchsatz und PostgreSQL für Metadaten, bietet es die Beobachtbarkeitsfunktionen von Datadog und New Relic ohne pro-Host-Lizenzgebühren oder Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz.
Das Selbst-Hosting von Uptrace auf Ihrem VPS hält alle Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Kosten pro Span oder pro Log. Jede Anwendung, die mit OpenTelemetry SDKs instrumentiert ist – über Go, Python, Node.js, Java, .NET und mehr – kann Daten direkt über OTLP ohne zusätzliche Konfiguration senden.
Hauptmerkmale von Uptrace
Verteiltes Tracing
Visualisieren Sie Anforderungsflüsse über Microservices hinweg mit vollständigen Span-Details, Flame-Graphen und Service-Abhängigkeitskarten, um Latenz-Engpässe zu identifizieren.
Metriken & Dashboards
PromQL-kompatible Metrik-Engine mit über 50 vorgefertigten Dashboards für gängige Frameworks, Datenbanken und Infrastrukturkomponenten.
Zentrale Protokollsuche
Erfassen und Volltextsuche in strukturierten Protokollen neben korrelierten Traces und Metriken in einer einzigen, vereinheitlichten Abfrageschnittstelle.
Warnungen & Benachrichtigungen
Richten Sie schwellenwertbasierte oder Anomalie-Benachrichtigungen mit Weiterleitung an E-Mail, Slack, PagerDuty oder benutzerdefinierte Webhook-Endpunkte ein.
OTLP-native Erfassung
Akzeptieren Sie Telemetriedaten von jedem OpenTelemetry SDK über gRPC oder HTTP ohne benutzerdefinierte Adapter, Kollektoren oder proprietäre Agenten.
Warum Uptrace auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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