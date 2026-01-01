Uptrace ist eine Open-Source-Plattform für Application Performance Monitoring (APM), die verteilte Traces, Metriken und Logs von OpenTelemetry-instrumentierten Anwendungen in einer einzigen Oberfläche vereint. Basierend auf ClickHouse für die Speicherung von Telemetriedaten mit hohem Durchsatz und PostgreSQL für Metadaten, bietet es die Beobachtbarkeitsfunktionen von Datadog und New Relic ohne pro-Host-Lizenzgebühren oder Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz.

Das Selbst-Hosting von Uptrace auf Ihrem VPS hält alle Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Kosten pro Span oder pro Log. Jede Anwendung, die mit OpenTelemetry SDKs instrumentiert ist – über Go, Python, Node.js, Java, .NET und mehr – kann Daten direkt über OTLP ohne zusätzliche Konfiguration senden.