OpenObserve als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte Observability-Plattform für Logs, Metriken, Traces und Dashboards – eine kostengünstige, selbst gehostete Alternative zu Datadog und Splunk.
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Was Sie mit OpenObserve erstellen können
OpenObserve (O2) ist eine Cloud-native Observability-Plattform, die in Rust entwickelt wurde und Log-Management, Metrik-Monitoring, verteiltes Tracing und Echtzeit-Benutzerüberwachung in einer einzigen, schlanken Bereitstellung vereint. Durch die Verwendung von Parquet-Spaltenspeicher mit nativer S3-Unterstützung bietet es Speicherkosten, die bis zu 140-mal niedriger sind als bei Elasticsearch, während es eine vergleichbare oder bessere Abfrageleistung bietet.
Im Gegensatz zu mehrkomponentigen Observability-Stacks, die separate Tools für Logs, Metriken und Traces erfordern, wird OpenObserve als einzelne Binärdatei mit einer eingebetteten Datenbank ausgeliefert. Das Selbst-Hosting auf einem VPS gibt Engineering- und Betriebsteams die vollständige Kontrolle über ihre Telemetriedaten – keine Pro-Sitz-Lizenzierung, keine Gebühren für den Datenabfluss und kein Zugriff Dritter auf sensible Infrastrukturmetriken, Fehlerprotokolle oder Benutzersitzungsdaten.
Hauptmerkmale von OpenObserve
Vereinheitlichte Observability
Logs, Metriken, verteilte Traces und Echtzeit-Benutzerüberwachung – alles auf einer Plattform. Kein Zusammenfügen separater Tools oder die Pflege mehrerer Integrationen erforderlich.
Parquet-Speicher
Das spaltenbasierte Parquet-Format mit S3-nativem Speicher reduziert die Datenspeicherkosten im Vergleich zu Elasticsearch um bis zu das 140-fache, wodurch Petabyte-Skala-Observability wirtschaftlich tragfähig wird.
OpenTelemetry Nativ
Nimmt Daten über den OpenTelemetry-Standard auf, ohne dass anbieterspezifische Agenten oder proprietäre SDKs für Logs, Metriken oder Traces erforderlich sind.
SQL- und PromQL-Abfragen
Protokolle und Traces mit SQL und Metriken mit PromQL abfragen – vertraute Sprachen, die die Notwendigkeit eliminieren, eine proprietäre Abfragesyntax zu lernen.
Integrierte Dashboards
Vorgefertigte Dashboard-Vorlagen und ein visueller Dashboard-Builder bieten sofortige Sichtbarkeit von Infrastruktur, Anwendungsleistung und Fehlerraten.
Warum OpenObserve auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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