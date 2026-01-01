Owncast als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Live-Streaming- und Chat-Server – übertragen Sie Live-Videos selbstbestimmt, ohne auf Twitch oder YouTube angewiesen zu sein.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Owncast
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Owncast erstellen können
Owncast ist ein kostenloser, quelloffener, selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Übertragungen gibt. Er ersetzt kommerzielle Plattformen wie Twitch oder YouTube Live durch Ihren eigenen dedizierten Stream, wo Sie die Regeln festlegen, die Beziehung zum Publikum besitzen und alle Inhalte und Zuschauerdaten auf Ihrem eigenen Server behalten.
Kompatibel mit Standard-RTMP-Broadcast-Software wie OBS, Streamlabs und XSplit, funktioniert Owncast mit den Tools, die Streamer bereits kennen. Es integriert sich auch mit dem Fediverse über ActivityPub, wodurch Benutzer auf Mastodon und anderen dezentralen Plattformen Ihnen folgen und Benachrichtigungen erhalten können, wenn Sie live gehen – ohne dass sie ein Konto auf Ihrer Website erstellen müssen.
Hauptmerkmale von Owncast
RTMP Übertragung
Verbinden Sie sich direkt von OBS, Streamlabs oder einem beliebigen RTMP-kompatiblen Encoder – keine proprietären Plugins oder Softwareänderungen erforderlich.
Integriertes Live-Chat
Integrierter Echtzeit-Chat ermöglicht Zuschauern die Interaktion während Ihres Streams, ohne dass Widgets von Drittanbietern oder externe Chat-Dienste benötigt werden.
Fediverse-Integration
Die ActivityPub-Unterstützung ermöglicht es Mastodon- und anderen Fediverse-Nutzern, Ihrem Stream zu folgen und Go-Live-Benachrichtigungen zu erhalten, wodurch Ihre Reichweite in dezentralen Netzwerken erweitert wird.
Benutzerdefiniertes Branding
Legen Sie Ihren eigenen Namen, Ihr Logo, Ihre Beschreibung und Ihre sozialen Links fest, damit Ihre Stream-Seite Ihre Identität widerspiegelt und nicht eine generische Plattformvorlage.
Stream-Aufzeichnung
Speichern Sie Übertragungen optional lokal für die Wiedergabe auf Abruf, damit Zuschauer auch nach dem Ende des Livestreams auf Ihre Inhalte zugreifen können.
Warum Owncast auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.