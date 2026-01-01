Owncast ist ein kostenloser, quelloffener, selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Übertragungen gibt. Er ersetzt kommerzielle Plattformen wie Twitch oder YouTube Live durch Ihren eigenen dedizierten Stream, wo Sie die Regeln festlegen, die Beziehung zum Publikum besitzen und alle Inhalte und Zuschauerdaten auf Ihrem eigenen Server behalten.

Kompatibel mit Standard-RTMP-Broadcast-Software wie OBS, Streamlabs und XSplit, funktioniert Owncast mit den Tools, die Streamer bereits kennen. Es integriert sich auch mit dem Fediverse über ActivityPub, wodurch Benutzer auf Mastodon und anderen dezentralen Plattformen Ihnen folgen und Benachrichtigungen erhalten können, wenn Sie live gehen – ohne dass sie ein Konto auf Ihrer Website erstellen müssen.