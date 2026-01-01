Pastefy in einem Klick installieren.
Selbst gehostetes Pastebin mit Syntaxhervorhebung für über 100 Sprachen, Ordnerstruktur, Passwortschutz und einer REST-API für programmatischen Zugriff.
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Was Sie mit Pastefy erstellen können
Pastefy ist eine selbst gehostete Pastebin-Plattform, die Entwicklern und Teams eine private, funktionsreiche Alternative zu öffentlichen Code-Sharing-Diensten bietet. Mit Syntaxhervorhebung für über 100 Programmiersprachen, Ordnerorganisation für Snippet-Sammlungen, passwortgeschützten Pastes und konfigurierbaren Ablaufzeiten deckt es jedes Code-Sharing-Szenario ab, ohne sensible Inhalte an Drittanbieter-Server zu senden. Eine REST-API ermöglicht die programmatische Snippet-Erstellung aus CI-Pipelines, Editoren und Automatisierungsskripten.
Das Selbst-Hosting von Pastefy auf Ihrem VPS hält API-Schlüssel, Datenbank-Zugangsdaten, interne Konfigurationen und proprietäre Logik vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Sie eliminieren die Größen- und Ratenbeschränkungen öffentlicher Pastebin-Dienste und erhalten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Datenaufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, die den Sicherheits- und Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.
Hauptmerkmale von Pastefy
Syntaxhervorhebung
Unterstützt über 100 Programmier- und Auszeichnungssprachen mit präziser Syntaxhervorhebung, was komplexen Code bei Überprüfungen, Debugging-Sitzungen und Pair Programming lesbar macht.
Passwortgeschützte Einträge
Sperren Sie sensible Snippets mit einem Passwort, damit nur autorisierte Empfänger Anmeldeinformationen, Konfigurationsdateien oder proprietären Code einsehen können, der während der Fehlerbehebung geteilt wird.
Ordnerorganisation
Verwandte Snippets in Ordner gruppieren und kuratierte Sammlungen von wiederverwendbaren Vorlagen, Konfigurationsbeispielen und Referenzimplementierungen pflegen.
Paste-Ablauf
Legen Sie Ablaufzeiten fest, damit sensible Debugging-Informationen, temporäre Token und Vorfallprotokolle automatisch entfernt werden, ohne dass eine manuelle Bereinigung erforderlich ist.
REST API Zugriff
Pastes programmatisch aus CI/CD-Pipelines, Editor-Plugins und Automatisierungsskripten erstellen und abrufen mit einer unkomplizierten REST-API.
Warum Pastefy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.