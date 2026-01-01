Grav mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schnelles, modernes Flat-File-CMS ohne Datenbank — nur Markdown-Dateien, Twig-Templates und ein Plugin-Ökosystem.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Grav
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grav erstellen können
Grav ist ein modernes Flat-File-CMS, das alle Inhalte als Markdown-Dateien auf dem Dateisystem speichert, wodurch die Datenbank vollständig entfällt. Basierend auf PHP mit Twig-Templating bietet es schnelle Seitenladezeiten durch dateibasiertes Caching, ein integriertes Admin-Panel für nicht-technische Redakteure und über 300 Plugins für Formulare, SEO, Suche und mehrsprachige Inhalte.
Das Selbst-Hosting von Grav auf Ihrem VPS bedeutet, dass Backups so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners, die Versionskontrolle nativ von Git übernommen wird und es keine Datenbankverbindungslimits, Probleme bei der Abfrageoptimierung oder separate Backup-Jobs gibt – nur Dateien und Ihre Anwendung, die auf Hardware läuft, die Sie kontrollieren.
Hauptmerkmale von Grav
Keine Datenbank erforderlich
Alle Inhalte liegen als Markdown-Dateien vor, wodurch die Notwendigkeit für Datenbank-Einrichtung, Verbindungspooling oder Abfrageoptimierung für typische Website-Workloads entfällt.
Integriertes Admin-Panel
Verwalten Sie Seiten, Themes, Plugins und Benutzerkonten über eine elegante Weboberfläche, ohne die Befehlszeile zu berühren oder Dateien direkt zu bearbeiten.
Umfangreiches Plugin-Ökosystem
Über 300 Plugins decken Formulare, mehrsprachige Unterstützung, Suche, SEO, Bildoptimierung und mehr ab – installieren Sie sie mit einem Klick über das Admin-Panel.
Git-freundlicher Inhalt
Die dateibasierte Architektur macht die gesamte Website – Inhalt, Konfiguration und Code – in Git nachverfolgbar für automatisierte Bereitstellungen und die Änderungshistorie.
Twig Templating
Erstellen Sie vollständig angepasste Themes unter Verwendung der Twig-Template-Engine mit Zugriff auf die leistungsstarke Content-API, das Taxonomie-System und die Medien-Pipeline.
Warum Grav auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.