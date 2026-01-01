Grav ist ein modernes Flat-File-CMS, das alle Inhalte als Markdown-Dateien auf dem Dateisystem speichert, wodurch die Datenbank vollständig entfällt. Basierend auf PHP mit Twig-Templating bietet es schnelle Seitenladezeiten durch dateibasiertes Caching, ein integriertes Admin-Panel für nicht-technische Redakteure und über 300 Plugins für Formulare, SEO, Suche und mehrsprachige Inhalte.

Das Selbst-Hosting von Grav auf Ihrem VPS bedeutet, dass Backups so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners, die Versionskontrolle nativ von Git übernommen wird und es keine Datenbankverbindungslimits, Probleme bei der Abfrageoptimierung oder separate Backup-Jobs gibt – nur Dateien und Ihre Anwendung, die auf Hardware läuft, die Sie kontrollieren.