Dashy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochgradig anpassbares, selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren all Ihrer Dienste, Lesezeichen und Widgets an einem Ort.
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Was Sie damit bauen können Dashy
Dashy ist ein selbst gehostetes persönliches Dashboard, das Ihnen eine schöne, anpassbare Startseite für all Ihre Dienste, Anwendungen und Lesezeichen bietet. Mit Hunderten von integrierten Symbolen, einem umfangreichen Widget-Ökosystem und einem visuellen Konfigurationseditor können Sie eine massgeschneiderte Oberfläche erstellen, ohne YAML-Dateien bearbeiten zu müssen. Echtzeit-Statusprüfungen überwachen Ihre Dienste kontinuierlich, sodass Sie immer wissen, was läuft und verfügbar ist.
Das Selbst-Hosting von Dashy auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Dashboard rund um die Uhr von jedem Gerät aus verfügbar ist, wobei alle Konfigurationsdaten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Nutzungslimits und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Infrastrukturtopologie – nur einen schnellen, privaten Zugangspunkt zu allem, was Sie betreiben.
Hauptmerkmale von Dashy
Servicestatus-Überwachung
Überprüft kontinuierlich, ob Ihre Dienste online sind, und zeigt Live-Statusindikatoren an, damit Sie Ausfälle auf einen Blick erkennen können.
Visueller Konfigurationseditor
Bearbeiten Sie Ihr Dashboard-Layout, Abschnitte und Elemente über eine Point-and-Click-Oberfläche, ohne YAML-Konfigurationsdateien zu berühren.
Reichhaltiges Widget-Ökosystem
Fügen Sie Wettervorhersagen, RSS-Feeds, Systemstatistiken, Uhren und Dutzende anderer Widgets hinzu, um das Dashboard in einen Informations-Hub zu verwandeln.
Umfangreiche Icon-Bibliothek
Enthält über 400 vorkonfigurierte Dienstsymbole und unterstützt benutzerdefinierte Symbole, wodurch Ihr Dashboard visuell konsistent und einfach zu navigieren bleibt.
Mehrseiten-Unterstützung
Organisieren Sie Dienste über mehrere Seiten und Abschnitte hinweg, um eine große Anzahl von Anwendungen übersichtlich zu verwalten.
Warum Dashy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.