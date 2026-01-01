Hemmelig mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Teilen Sie verschlüsselte, selbstzerstörende Geheimnisse über Einmal-Links, die nach dem ersten Lesen verschwinden.
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Was Sie mit Hemmelig erstellen können
Hemmelig ist eine selbst gehostete Anwendung zum Teilen sensibler Informationen über verschlüsselte, selbstzerstörende Links. Passwörter, API-Schlüssel und private Notizen werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen, sodass der Server nur Chiffretext speichert, den er nicht entschlüsseln kann. Jedes Geheimnis kann mit einer Passphrase gesperrt, durch IP eingeschränkt, nach einer gewählten Zeit zum Ablaufen gebracht oder auf eine maximale Anzahl von Ansichten begrenzt werden.
Wenn Sie Hemmelig auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle geteilten Anmeldeinformationen von der Infrastruktur Dritter fern. Sie kontrollieren die Aufbewahrungsregeln, die Zugriffslogs und die Verschlüsselungsgrenze, wodurch es sich für Teams eignet, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder andere Nutzdaten übergeben, die zu sensibel sind, um sie in E-Mails oder Chat-Verläufen zu hinterlassen.
Hauptmerkmale von Hemmelig
Clientseitige Verschlüsselung
Geheimnisse werden im Browser mit AES-256-GCM vor dem Hochladen verschlüsselt, sodass der Server niemals Klartext sieht.
Einmalige Links
Jeder Link zerstört sich selbst nach einer konfigurierbaren Anzahl von Aufrufen oder einem Ablaufzeitraum, ohne Spuren zu hinterlassen.
Passwort- & IP-Schutz
Schützen Sie Geheimnisse mit einer optionalen Passphrase oder beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte IP-Bereiche für eine zusätzliche Sicherheitsebene.
Verschlüsselte Datei-Uploads
Hängen Sie Dateien an ein Geheimnis an, mit der gleichen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die auf Text-Payloads angewendet wird, bereit für authentifizierte Benutzer.
QR-Code-Teilen
Generieren Sie QR-Codes für jeden geheimen Link, damit Empfänger ihn auf einem Telefon öffnen können, ohne lange URLs kopieren zu müssen.
Kein Konto erforderlich
Jeder kann ein Geheimnis erstellen und öffnen, ohne sich anzumelden, während optionale Konten Dateien und den Verlauf freischalten.
Warum Hemmelig auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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