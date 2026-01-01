Hemmelig ist eine selbst gehostete Anwendung zum Teilen sensibler Informationen über verschlüsselte, selbstzerstörende Links. Passwörter, API-Schlüssel und private Notizen werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen, sodass der Server nur Chiffretext speichert, den er nicht entschlüsseln kann. Jedes Geheimnis kann mit einer Passphrase gesperrt, durch IP eingeschränkt, nach einer gewählten Zeit zum Ablaufen gebracht oder auf eine maximale Anzahl von Ansichten begrenzt werden.

Wenn Sie Hemmelig auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle geteilten Anmeldeinformationen von der Infrastruktur Dritter fern. Sie kontrollieren die Aufbewahrungsregeln, die Zugriffslogs und die Verschlüsselungsgrenze, wodurch es sich für Teams eignet, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder andere Nutzdaten übergeben, die zu sensibel sind, um sie in E-Mails oder Chat-Verläufen zu hinterlassen.