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Hochleistungs-Autorisierungs-Engine, inspiriert von Google Zanzibar, zum Modellieren und Durchsetzen feingranularer Zugriffskontrolle über HTTP- und gRPC-APIs.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenFGA erstellen können

OpenFGA ist eine Open-Source-Autorisierungs-Engine, die auf den Prinzipien von Google Zanzibar basiert – dem global verteilten Berechtigungssystem, das Google Drive, Docs und Calendar antreibt. Es ermöglicht Entwicklungsteams, detaillierte Zugriffsrichtlinien mithilfe einer menschenlesbaren Modellierungssprache zu definieren und durchzusetzen und diese Richtlinien dann mit hohem Durchsatz über eine einfache HTTP- oder gRPC-API zu bewerten. ReBAC (beziehungsbasierte Zugriffskontrolle), RBAC (rollenbasierte) und ABAC (attributbasierte) Modelle werden alle nativ unterstützt und können innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas kombiniert werden.

Das Self-Hosting von OpenFGA auf Ihrem VPS hält die Autorisierungslogik und Beziehungsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Kosten pro Überprüfung. Autorisierungsprüfungen laufen mit geringer Latenz gegen Ihren eigenen PostgreSQL-Speicher, und die API lässt sich über die offiziellen SDKs sauber in Anwendungen integrieren, die in jeder Sprache geschrieben sind.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von OpenFGA

Google Zanzibar-Modell

Autorisierungsrichtlinien als typisierte Beziehungstupel ausdrücken – derselbe Ansatz, der von Google Drive verwendet wird – um eine konsistente, skalierbare Zugriffssteuerung über Dienste hinweg zu ermöglichen.

Prüfungen mit geringer Latenz

Entwickelt für den kritischen Pfad von Anfragen, evaluiert OpenFGA Autorisierungsprüfungen in Millisekunden, damit Berechtigungsentscheidungen niemals zu einem Engpass bei benutzerorientierten Anfragen werden.

HTTP und gRPC APIs

Zugriffsprüfungen auswerten, Beziehungstupel schreiben und Zugriffsstrukturen über HTTP und gRPC erweitern, mit offiziellen SDKs für Go, Node.js, Python, Java und .NET.

Mehrere Authentifizierungsmodelle

Definiere RBAC-, ReBAC- und ABAC-Richtlinien — oder kombiniere alli drü — innerhalb vo eim einzige Autorisierigs-Schema, wo jede Ressourcetyp i dinere Applikation abdeckt.

PostgreSQL Persistenz

Beziehungstupel und Modellversionen werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die einen dauerhaften, abfragbaren Autorisierungsstatus mit transaktionaler Konsistenz bietet.

Warum OpenFGA auf Hostinger ausführen?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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