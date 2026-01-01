OpenFGA als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Autorisierungs-Engine, inspiriert von Google Zanzibar, zum Modellieren und Durchsetzen feingranularer Zugriffskontrolle über HTTP- und gRPC-APIs.
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Was Sie mit OpenFGA erstellen können
OpenFGA ist eine Open-Source-Autorisierungs-Engine, die auf den Prinzipien von Google Zanzibar basiert – dem global verteilten Berechtigungssystem, das Google Drive, Docs und Calendar antreibt. Es ermöglicht Entwicklungsteams, detaillierte Zugriffsrichtlinien mithilfe einer menschenlesbaren Modellierungssprache zu definieren und durchzusetzen und diese Richtlinien dann mit hohem Durchsatz über eine einfache HTTP- oder gRPC-API zu bewerten. ReBAC (beziehungsbasierte Zugriffskontrolle), RBAC (rollenbasierte) und ABAC (attributbasierte) Modelle werden alle nativ unterstützt und können innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas kombiniert werden.
Das Self-Hosting von OpenFGA auf Ihrem VPS hält die Autorisierungslogik und Beziehungsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Kosten pro Überprüfung. Autorisierungsprüfungen laufen mit geringer Latenz gegen Ihren eigenen PostgreSQL-Speicher, und die API lässt sich über die offiziellen SDKs sauber in Anwendungen integrieren, die in jeder Sprache geschrieben sind.
Hauptmerkmale von OpenFGA
Google Zanzibar-Modell
Autorisierungsrichtlinien als typisierte Beziehungstupel ausdrücken – derselbe Ansatz, der von Google Drive verwendet wird – um eine konsistente, skalierbare Zugriffssteuerung über Dienste hinweg zu ermöglichen.
Prüfungen mit geringer Latenz
Entwickelt für den kritischen Pfad von Anfragen, evaluiert OpenFGA Autorisierungsprüfungen in Millisekunden, damit Berechtigungsentscheidungen niemals zu einem Engpass bei benutzerorientierten Anfragen werden.
HTTP und gRPC APIs
Zugriffsprüfungen auswerten, Beziehungstupel schreiben und Zugriffsstrukturen über HTTP und gRPC erweitern, mit offiziellen SDKs für Go, Node.js, Python, Java und .NET.
Mehrere Authentifizierungsmodelle
Definiere RBAC-, ReBAC- und ABAC-Richtlinien — oder kombiniere alli drü — innerhalb vo eim einzige Autorisierigs-Schema, wo jede Ressourcetyp i dinere Applikation abdeckt.
PostgreSQL Persistenz
Beziehungstupel und Modellversionen werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die einen dauerhaften, abfragbaren Autorisierungsstatus mit transaktionaler Konsistenz bietet.
Warum OpenFGA auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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