OpenFGA ist eine Open-Source-Autorisierungs-Engine, die auf den Prinzipien von Google Zanzibar basiert – dem global verteilten Berechtigungssystem, das Google Drive, Docs und Calendar antreibt. Es ermöglicht Entwicklungsteams, detaillierte Zugriffsrichtlinien mithilfe einer menschenlesbaren Modellierungssprache zu definieren und durchzusetzen und diese Richtlinien dann mit hohem Durchsatz über eine einfache HTTP- oder gRPC-API zu bewerten. ReBAC (beziehungsbasierte Zugriffskontrolle), RBAC (rollenbasierte) und ABAC (attributbasierte) Modelle werden alle nativ unterstützt und können innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas kombiniert werden.

Das Self-Hosting von OpenFGA auf Ihrem VPS hält die Autorisierungslogik und Beziehungsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Kosten pro Überprüfung. Autorisierungsprüfungen laufen mit geringer Latenz gegen Ihren eigenen PostgreSQL-Speicher, und die API lässt sich über die offiziellen SDKs sauber in Anwendungen integrieren, die in jeder Sprache geschrieben sind.