changedetection.io ist eine selbst gehostete Website-Überwachungsplattform, die Änderungen an jeder Webseite erkennt und Sie darüber benachrichtigt – von Inhaltsaktualisierungen und Preisschwankungen bis hin zu Lagerauffüllungen und regulatorischen Änderungen. Sie geht über einfache Verfügbarkeitsprüfungen hinaus, indem Sie bestimmte Seitenelemente mit CSS-Selektoren, XPath, JSONPath oder visueller Auswahl ansprechen können, und sie verwendet einen integrierten Playwright Chrome-Browser, um JavaScript-gerenderte Seiten und Websites, die eine Anmeldung erfordern, zu überwachen.

Das Selbst-Hosting hält Ihre Überwachungsziele, Wettbewerbsinformationen und Benachrichtigungsdaten vollständig privat, ohne Gebühren pro Seite oder pro Prüfung, unabhängig davon, wie viele Websites oder wie oft Sie diese überwachen.