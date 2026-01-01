changedetection.io als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Website-Änderungsüberwachungstool, das Sie benachrichtigt, wenn sich Inhalte, Preise oder Seitenelemente ändern.
Wählen Sie einen VPS-Plan für changedetection.io
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können changedetection.io
changedetection.io ist eine selbst gehostete Website-Überwachungsplattform, die Änderungen an jeder Webseite erkennt und Sie darüber benachrichtigt – von Inhaltsaktualisierungen und Preisschwankungen bis hin zu Lagerauffüllungen und regulatorischen Änderungen. Sie geht über einfache Verfügbarkeitsprüfungen hinaus, indem Sie bestimmte Seitenelemente mit CSS-Selektoren, XPath, JSONPath oder visueller Auswahl ansprechen können, und sie verwendet einen integrierten Playwright Chrome-Browser, um JavaScript-gerenderte Seiten und Websites, die eine Anmeldung erfordern, zu überwachen.
Das Selbst-Hosting hält Ihre Überwachungsziele, Wettbewerbsinformationen und Benachrichtigungsdaten vollständig privat, ohne Gebühren pro Seite oder pro Prüfung, unabhängig davon, wie viele Websites oder wie oft Sie diese überwachen.
Hauptmerkmale von changedetection.io
JavaScript-Seiten-Support
Der integrierte Playwright-Browser rendert dynamische Single-Page-Anwendungen und handhabt Anmeldevorgänge, die grundlegende HTTP-Überwachungstools nicht erreichen können.
Genaue Elementausrichtung
CSS-Selektoren, XPath, JSONPath und visuelle Auswahl ermöglichen es Ihnen, genau den Inhalt zu überwachen, der wichtig ist, und nicht die gesamte Seite.
Preis- und Verfügbarkeitsalarme
Legen Sie Preisschwellen und Keyword-Trigger fest, damit Sie nur benachrichtigt werden, wenn ein Produkt unter Ihren Zielpreis fällt oder wieder auf Lager ist.
70+ Benachrichtigungskanäle
Senden Sie Benachrichtigungen an Discord, Slack, Telegram, E-Mail, Webhooks und Dutzende weitere Dienste über die Apprise-Bibliothek ohne zusätzliche Konfiguration.
Änderungsverlauf mit Diff-Ansicht
Jede erkannte Änderung wird gespeichert und visuell hervorgehoben, damit Sie genau überprüfen können, was sich wann geändert hat, ohne die Originalseite erneut aufrufen zu müssen.
Warum changedetection.io auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.