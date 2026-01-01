NATS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Cloud-natives Hochleistungs-Nachrichtensystem mit Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich für Microservices, IoT und verteilte Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NATS erstellen können
NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Messaging-System, das für Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe, Request-Reply und Queue-Group-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch – die Server-Binärdatei ist unter 20 MB groß und benötigt keine externen Abhängigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfügbaren Message Broker.
JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, fügt dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery hinzu, ohne einen separaten Warteschlangen- oder Datenbankdienst zu benötigen. Das Selbst-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Datenlokalität, eliminiert Cloud-Gebühren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie möglich an Ihren Diensten, um minimale Latenz zu gewährleisten.
Hauptmerkmale von NATS
Pub/Sub-Messaging
Senden Sie Nachrichten sofort an eine beliebige Anzahl von Abonnenten mit themenbasierter Weiterleitung und Wildcard-Abonnements für eine flexible Nachrichtenverteilung.
JetStream Persistenz
Nachrichten mit dauerhaften Streams und Konsumenten speichern, wiedergeben und verarbeiten – und dabei eine genau einmalige Zustellung sowie den Nachrichtenverlauf ohne zusätzliche Infrastruktur ermöglichen.
Anfrage-Antwort-Muster
Erstellen Sie synchronen RPC über asynchrones Messaging mit integriertem Request-Reply, was Dienst-zu-Dienst-Aufrufe mit automatischer Timeout-Behandlung ermöglicht.
Warteschlangengruppen
Verteilen Sie die Arbeit auf horizontal skalierte Konsumenten mithilfe von Warteschlangengruppen – NATS lastverteilt Nachrichten automatisch auf alle Mitglieder einer Gruppe.
Integriertes Clustering
Bilden Sie einen fehlertoleranten Cluster über mehrere Knoten hinweg mit automatischer Routenfindung und RAFT-basierter JetStream-Replikation für hohe Verfügbarkeit.
HTTP-Überwachung
Greifen Sie auf Server-Zustand, Verbindungsstatistiken, JetStream-Metriken und Abonnementdaten über den integrierten Überwachungsendpunkt an Port 8222 zu.
Warum NATS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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