NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Messaging-System, das für Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe, Request-Reply und Queue-Group-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch – die Server-Binärdatei ist unter 20 MB groß und benötigt keine externen Abhängigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfügbaren Message Broker.

JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, fügt dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery hinzu, ohne einen separaten Warteschlangen- oder Datenbankdienst zu benötigen. Das Selbst-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Datenlokalität, eliminiert Cloud-Gebühren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie möglich an Ihren Diensten, um minimale Latenz zu gewährleisten.