TriliumNext Notes als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete persÃ¶nliche Wissensdatenbank mit hierarchischen Notizen, Skripting-UnterstÃ¼tzung und einer leistungsstarken REST-API zur Automatisierung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r TriliumNext Notes
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TriliumNext Notes erstellen kÃ¶nnen
TriliumNext Notes ist eine selbst gehostete Anwendung zur persÃ¶nlichen Wissensverwaltung, die um eine hierarchische Baumstruktur herum aufgebaut ist und Tausende von Notizen aufnehmen kann. Sie unterstÃ¼tzt umfangreiche WYSIWYG-Bearbeitung, CodeblÃ¶cke, mathematische Formeln und eine Skript-Engine zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows und zur automatisierten Notizverwaltung.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS bietet Ihnen unbegrenzten Notizenspeicher, persistente Synchronisierung Ã¼ber GerÃ¤te hinweg und die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Wissensdatenbank. Notizen kÃ¶nnen an mehreren Orten geklont, mit benutzerdefinierten Attributen erweitert und Ã¼ber die ETAPI REST API fÃ¼r externe Integrationen abgerufen werden.
Hauptmerkmale von TriliumNext Notes
Hierarchische Organisation
Organisieren Sie Tausende von Notizen in einer Baumstruktur mit Klonfunktion, sodass einzelne Notizen in mehreren Kontexten ohne Duplikate erscheinen kÃ¶nnen.
Skript-Engine
Schreiben Sie JavaScript-Skripte, die bei Ereignissen oder nach ZeitplÃ¤nen ausgefÃ¼hrt werden, um die Notizerstellung, -kennzeichnung und -organisation zu automatisieren.
Revisionsverlauf
Jede Notizbearbeitung wird automatisch versioniert, wodurch Sie jede frÃ¼here Version Ihres Inhalts Ã¼berprÃ¼fen und wiederherstellen kÃ¶nnen.
ETAPI REST API
Eine dokumentierte REST-API ermÃ¶glicht externen Tools, Notizen programmatisch zu erstellen, zu lesen, zu aktualisieren und zu organisieren.
Web-Clipper
Browser-Erweiterung erfasst Webseiten mit einem einzigen Klick direkt in Ihrer Trilium-Wissensdatenbank.
Warum TriliumNext Notes auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.