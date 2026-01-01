Invidious ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube, das es Zuschauern ermöglicht, Videos anzusehen, Kanäle zu durchsuchen und Abonnements zu verfolgen, ohne sich dem Tracking, der Werbung oder den Kontoanforderungen von YouTube auszusetzen. Die Web-Benutzeroberfläche ruft Videodaten über einen serverseitigen Proxy ab, sodass YouTube niemals die IP-Adresse, den Browser-Fingerabdruck oder die Sitzungscookies des Zuschauers sieht – nur die IP der Invidious-Instanz erscheint in den YouTube-Protokollen.

Das Selbst-Hosting von Invidious auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein persönliches, werbefreies YouTube-Seherlebnis sowie die Möglichkeit, es mit Freunden und Familie zu teilen. Abonnements, Wiedergabelisten und der Wiedergabeverlauf werden in einer privaten PostgreSQL-Datenbank auf Ihrem Server gespeichert und nicht in Ihrem Google-Konto, und RSS-Feeds ermöglichen es Ihnen, Kanälen zu folgen, ohne jemals youtube.com öffnen zu müssen.