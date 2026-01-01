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Open-Source Krypto-Trading-Bot zur Automatisierung von KI-, Grid-, DCA- und TradingView-Strategien auf über 15 Börsen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OctoBot erstellen können

OctoBot ist ein kostenloser, quelloffener Kryptowährungs-Trading-Bot, der sich mit Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit und mehr als 15 weiteren Börsen über eine einzige Weboberfläche verbindet. Er unterstützt Grid-Trading, Dollar-Cost-Averaging, Market Making, KI-gesteuerte Strategien, TradingView-Webhook-Automatisierung und eine vollständig skriptfähige Backtesting-Engine zur Verfeinerung von Setups anhand historischer Marktdaten.

Das Selbst-Hosting von OctoBot auf Ihrem eigenen VPS hält jeden API-Schlüssel, jedes Profil und jede Handelshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne eine Verwahrungsebene zwischen Ihnen und der Börse. Die Browser-Benutzeroberfläche läuft 24/7 auf Ihrem VPS, sodass Strategien auch dann ausgeführt werden, wenn Ihr lokaler Rechner offline ist, und das Tentacles-Plugin-System ermöglicht es Ihnen, den Bot mit benutzerdefinierten Signalen oder Schnittstellen zu erweitern, ohne das Upstream-Image zu berühren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von OctoBot

15+ Börsenunterstützung

Verbinden Sie sich mit Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit und vielen weiteren Spot- und Futures-Börsen über eine einzige Bereitstellung.

Mehrere Strategietypen

Führen Sie Grid-Trading, DCA, Market Making, Arbitrage, KI-gesteuerte Signale und TradingView-Webhook-Strategien parallel in unabhängigen Profilen aus.

TradingView-Automatisierung

Erhalten Sie TradingView-Benachrichtigungen direkt in OctoBot, um Trades von Ihren bevorzugten Pine Script Indikatoren auszulösen, ohne zwischengeschaltete Dienste.

Backtesting-Engine

Spielen Sie Strategien anhand historischer Marktdaten mit detaillierten Leistungsberichten nach, bevor Sie Kapital an einer Live-Börse riskieren.

Tentacles Plugin-System

Erweitern Sie OctoBot mit Community-Tentakeln für neue Strategien, Börsen und Schnittstellen, oder schreiben Sie Ihre eigenen, ohne das Projekt zu forken.

Telegram- und Web-Benachrichtigungen

Überwachen Sie Portfolio- und Handelsaktivitäten über das integrierte Web-Dashboard oder senden Sie Live-Benachrichtigungen an Telegram für die Kontrolle unterwegs.

Warum OctoBot auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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