Dependency-Track als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Komponentenanalyseplattform, die kontinuierlich Software-StÃ¼cklisten auf Schwachstellen, veraltete Komponenten und Lizenzrisiken Ã¼berwacht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dependency-Track erstellen kÃ¶nnen
Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz Ã¼ber das Risiko in der Software-Lieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maÃŸgeblicher Schwachstellenquellen, darunter die National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB â€” sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.
Das Selbst-Hosting von Dependency-Track hÃ¤lt SBOMs und Schwachstellenbefunde zu Ihren proprietÃ¤ren Anwendungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was fÃ¼r Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen BeschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die PostgreSQL-gestÃ¼tzte Bereitstellung bewahrt einen vollstÃ¤ndigen Audit-Trail von KomponentenbestÃ¤nden und Richtlinienentscheidungen Ã¼ber jede VerÃ¶ffentlichung hinweg.
Hauptmerkmale von Dependency-Track
SBOM-Erfassung
Akzeptiert CycloneDX StÃ¼cklisten direkt von CI/CD-Pipelines, Build-Tools und SCA-Scannern â€” keine Agenteninstallation auf Anwendungshosts erforderlich.
Mehrquellen-Schwachstelleninformationen
Korreliert jede Komponente mit der NVD, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB, sodass neu verÃ¶ffentlichte CVEs sofort in allen betroffenen Projekten auftauchen.
Richtlinien-Engine
Definieren und durchsetzen Sie Richtlinien fÃ¼r den Schweregrad von Schwachstellen, Lizenzfamilien und das Komponentenalter, und lassen Sie CI-Builds fehlschlagen, wenn Projekte gegen Organisationsstandards verstoÃŸen.
LizenzkonformitÃ¤t
Identifiziert jede Lizenz im gesamten AbhÃ¤ngigkeitsdiagramm und kennzeichnet inkompatible oder eingeschrÃ¤nkte Lizenzen, bevor sie in eine VerÃ¶ffentlichung gelangen.
EPSS und Exploit-Kontext
Priorisiert Ergebnisse mithilfe des Exploit Prediction Scoring Systems und bekannter ausgenutzter Indikatoren, um den Behebungsaufwand auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die am wahrscheinlichsten angegriffen werden.
REST API und Webhooks
VollstÃ¤ndige REST-API und ausgehende Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, Jira und Webhooks ermÃ¶glichen es Ihnen, Ergebnisse in bestehende Ticket- und Alarmierungs-Workflows zu integrieren.
Warum Dependency-Track auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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