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Full-Stack-Hermes-Bereitstellung, die den Hermes KI-Agenten mit einer schnellen, selbst gehosteten Web-Chat-BenutzeroberflĂ¤che kombiniert.

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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hermes WebUI erstellen kĂ¶nnen

Hermes WebUI ist eine leichtgewichtige Open-Source-Webanwendung, die den Hermes AI-Agenten â€“ einen sich selbst verbessernden, stĂ¤ndig aktiven Agenten von Nous Research â€“ mit nahezu 1:1 CLI-ParitĂ¤t in Ihren Browser bringt. Diese Vorlage bĂĽndelt die WebUI zusammen mit dem vorgelagerten Hermes Agent Gateway, sodass eine einzige Bereitstellung Ihnen sowohl die Browser-Chat-OberflĂ¤che als auch den langlaufenden Agenten, der sie antreibt, bietet.

Das Selbst-Hosting von Hermes WebUI auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Ihre Konversationen, den Agenten-Speicher, FĂ¤higkeiten und Anbieter-API-SchlĂĽssel auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Sie wĂ¤hlen die Modell-Anbieter, Sie behalten die Sitzungen, und Sie erreichen den Agenten sicher von Desktop oder MobilgerĂ¤t aus, ohne Daten ĂĽber einen Drittanbieter-SaaS zu senden.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Hermes WebUI

GebĂĽndelter Agent + WebUI

Liefert das Upstream Hermes Agent Gateway und die WebUI zusammen mit einem gemeinsamen Statusvolumen, sodass Sitzungen, FĂ¤higkeiten und Speicher Neustarts ĂĽberleben und von beiden OberflĂ¤chen wiederverwendet werden.

VollstĂ¤ndige CLI-ParitĂ¤t

Alles, was Sie im Hermes-Terminal tun kĂ¶nnen â€“ Chat, Tools, Terminplanung, Speicher, FĂ¤higkeiten â€“ ist ĂĽber dieselbe WeboberflĂ¤che erreichbar.

Drei-Panel-Arbeitsbereichslayout

Sitzungen und Navigation links, Chat in der Mitte und ein Live-Arbeitsbereichs-Dateibrowser rechts mit Inline-Vorschauen.

Streaming mit Tool-Karten

Server-gesendetes Token-Streaming, Inline-Tool-Aufrufkarten, Mermaid-Diagramme, Syntaxhervorhebung und ein in die Composer-FuĂźzeile integrierter Kontextnutzungsring.

Mobile-First PWA

Responsives mobiles Layout mit Hamburger-MenĂĽ und Touch-Steuerung â€” installieren Sie es auf Ihrem Startbildschirm und steuern Sie Hermes von Ihrem Telefon aus.

AnbieterunabhĂ¤ngige Modelle

Stecken Sie OpenAI-, Anthropic-, Google- oder OpenRouter-SchlĂĽssel zum Zeitpunkt der Bereitstellung ein und wechseln Sie zwischen Modellen ĂĽber ein dynamisches Dropdown-MenĂĽ in der BenutzeroberflĂ¤che.

Warum Hermes WebUI auf Hostinger ausfĂĽhren?

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Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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