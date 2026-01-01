Hermes WebUI ist eine leichtgewichtige Open-Source-Webanwendung, die den Hermes AI-Agenten â€“ einen sich selbst verbessernden, stĂ¤ndig aktiven Agenten von Nous Research â€“ mit nahezu 1:1 CLI-ParitĂ¤t in Ihren Browser bringt. Diese Vorlage bĂĽndelt die WebUI zusammen mit dem vorgelagerten Hermes Agent Gateway, sodass eine einzige Bereitstellung Ihnen sowohl die Browser-Chat-OberflĂ¤che als auch den langlaufenden Agenten, der sie antreibt, bietet.

Das Selbst-Hosting von Hermes WebUI auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Ihre Konversationen, den Agenten-Speicher, FĂ¤higkeiten und Anbieter-API-SchlĂĽssel auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Sie wĂ¤hlen die Modell-Anbieter, Sie behalten die Sitzungen, und Sie erreichen den Agenten sicher von Desktop oder MobilgerĂ¤t aus, ohne Daten ĂĽber einen Drittanbieter-SaaS zu senden.