SerpBear mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter Suchmaschinen-Ranking-Tracker zur Überwachung von Keyword-Positionen in Google, Bing und anderen Suchmaschinen.
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Was Sie mit SerpBear erstellen können
SerpBear ist ein quelloffener, selbst gehosteter SEO-Rank-Tracker, der überwacht, wie Ihre Domains für ausgewählte Keywords bei Google, Bing, Yahoo, Yandex und DuckDuckGo ranken. Er ruft tägliche SERP-Positionen ab, erstellt Diagramme zur Ranking-Historie und zeigt Bewegungen auf, sodass Sie auf Algorithmusänderungen, Inhaltsaktualisierungen und Aktivitäten der Konkurrenz reagieren können, ohne pro Keyword Gebühren an einen SaaS-Rank-Tracking-Dienst zahlen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von SerpBear auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen unbegrenzte Domains und Keywords, eine optionale Google Search Console-Integration für Impressionen und Klicks sowie E-Mail- oder Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich die Rankings ändern. Die Daten verbleiben in Ihrer Infrastruktur, sodass historische Ranking-Archive Ihnen erhalten bleiben, anstatt zu verschwinden, wenn ein SaaS-Abonnement abläuft.
Hauptmerkmale von SerpBear
Multi-Engine-Tracking
Verfolgen Sie Keyword-Positionen in Google, Bing, Yahoo, Yandex und DuckDuckGo von einem einzigen Dashboard aus, inklusive Verlaufscharts pro Keyword.
Search Console Integration
Die optionale Google Search Console-Verbindung fügt jedem verfolgten Keyword Impressionen, Klickraten und Discovery-Daten hinzu.
Mobile und Desktop-SERPs
Verwenden Sie separate Tracker für mobile und Desktop-SERPs, um gerätespezifische Ranking-Unterschiede zu erfassen, die den tatsächlichen Traffic beeinflussen.
Länder- und Städtezielgruppen
Konfigurieren Sie jedes Keyword mit Zielland, Sprache und Stadt, um lokalisierte Suchergebnisse widerzuspiegeln, anstatt einer einzigen globalen Ansicht.
Benachrichtigungen und Exporte
E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen werden bei Ranglistenänderungen ausgelöst, und CSV-Exporte speisen externe Dashboards oder Kundenberichte ohne manuelles Kopieren und Einfügen.
Unbegrenzte Keywords
Keine Preisgestaltung pro Keyword – verfolgen Sie so viele Domains und Keywords, wie Ihre VPS-Ressourcen zulassen, ohne dass sich Ihre Abonnementstufen erhöhen.
Warum SerpBear auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.