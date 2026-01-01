Songloft ist ein schlanker persönlicher Musikserver, der in Go geschrieben ist, Ihre lokale Bibliothek scannt, Coverbilder und Metadaten aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien extrahiert und alles über eine integrierte Weboberfläche oder einen Subsonic-kompatiblen Client streamt. Eine QuickJS-Plugin-Sandbox erweitert den Server um benutzerdefinierte Audioquellen, Metadatenanbieter und Gerätesteuerung, ohne die Binärdatei neu kompilieren zu müssen.

Wenn Sie Songloft selbst hosten, bleiben Ihre Musiksammlung, Ihr Hörverlauf und Ihre JWT-authentifizierten Sitzungen vollständig auf Ihrem VPS — keine Telemetrie, keine Analysen von Drittanbietern und kein wechselnder kommerzieller Katalog, der entscheidet, was verfügbar bleibt. Die CGO-freie Binärdatei läuft komfortabel auf stromsparender Hardware und bewältigt dabei On-the-fly-Transkodierung und Multi-Geräte-Sitzungen.