Songloft mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter persönlicher Musikserver mit Subsonic-kompatibler API, JS-Plugin-Sandbox und einem integrierten Web-Player.
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Was Sie mit Songloft erstellen können
Songloft ist ein schlanker persönlicher Musikserver, der in Go geschrieben ist, Ihre lokale Bibliothek scannt, Coverbilder und Metadaten aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien extrahiert und alles über eine integrierte Weboberfläche oder einen Subsonic-kompatiblen Client streamt. Eine QuickJS-Plugin-Sandbox erweitert den Server um benutzerdefinierte Audioquellen, Metadatenanbieter und Gerätesteuerung, ohne die Binärdatei neu kompilieren zu müssen.
Wenn Sie Songloft selbst hosten, bleiben Ihre Musiksammlung, Ihr Hörverlauf und Ihre JWT-authentifizierten Sitzungen vollständig auf Ihrem VPS — keine Telemetrie, keine Analysen von Drittanbietern und kein wechselnder kommerzieller Katalog, der entscheidet, was verfügbar bleibt. Die CGO-freie Binärdatei läuft komfortabel auf stromsparender Hardware und bewältigt dabei On-the-fly-Transkodierung und Multi-Geräte-Sitzungen.
Hauptmerkmale von Songloft
Subsonic API Unterstützung
Verbinden Sie einen beliebigen Subsonic-kompatiblen Mobil- oder Desktop-Client und streamen Sie Ihre Bibliothek, ohne an eine einzige offizielle App gebunden zu sein.
JS-Plugin-Sandbox
QuickJS-basierte Plugins mit einem Berechtigungsmodell und Hot Reload ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Audioquellen, Metadatenanbieter und Geräteintegrationen hinzuzufügen.
Lokales Bibliotheks-Scannen
Automatisches Ordnerscannen extrahiert Tags und Cover-Bilder aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien, damit Ihre Bibliothek aktuell bleibt, wenn Sie Titel hinzufügen.
Integrierter Web-Player
Ein vollständiges Web-Frontend wird mit dem vollständigen Image ausgeliefert und bietet Ihnen einen sofort einsatzbereiten, browserbasierten Player, ohne dass ein separater Client bereitgestellt werden muss.
JWT-Authentifizierung
Die Dual-Token-JWT-Authentifizierung mit separaten Zugriffs- und Refresh-Tokens unterstützt Multi-Geräte-Sitzungen und den Widerruf pro Gerät.
REST API mit Swagger
Eine dokumentierte REST-API mit integrierter Swagger UI erleichtert die Integration von Songloft mit benutzerdefinierten Clients, Automatisierungen und Dashboards.
Warum Songloft auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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