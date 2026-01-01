Grafana mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Führende Open-Source-Beobachtungsplattform zur Visualisierung von Metriken, Logs und Traces aus beliebigen Datenquellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grafana erstellen können
Grafana ist die weltweit beliebteste Open-Source-Observability-Plattform, der über 20 Millionen Nutzer vertrauen, um Zeitreihendaten in umsetzbare Dashboards zu verwandeln. Sie verbindet sich mit mehr als 100 Datenquellen – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, Cloud-Anbietern und mehr – und ermöglicht es Teams, Daten aus jedem Winkel ihrer Infrastruktur in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche zu visualisieren und Warnungen zu erhalten.
Das Selbst-Hosting von Grafana auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Egress-Gebühren und Pro-Sitz-Preise, während Dashboard-Konfigurationen, Abfrageverlauf und Metrikdaten vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben – unerlässlich für compliance-sensible Umgebungen und Teams, die interne Systeme überwachen, die nicht über das öffentliche Internet erreichbar sind.
Hauptmerkmale von Grafana
Über 100 Datenquellen
Verbinden Sie Grafana mit Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, Cloud-Anbietern und Dutzenden weiteren, ohne benutzerdefinierte Adapter schreiben zu müssen.
Umfassende Visualisierungsbibliothek
Wählen Sie aus Diagrammen, Heatmaps, Histogrammen, Geomaps, Statistik-Panels und Hunderten von Community-Plugins, um jede Metrik im intuitivsten Format darzustellen.
Leistungsstarke Alarmierung
Definieren Sie schwellenwertbasierte oder Anomalie-Erkennungs-Alarme und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty, E-Mail, Webhooks und mehr von einer einzigen Alarm-Engine aus.
Dashboard-Templating
Verwenden Sie Variablen und Vorlagenabfragen, um ein einziges wiederverwendbares Dashboard zu erstellen, das dynamisch nach Host, Dienst, Region oder jeder anderen Dimension filtert.
Einheitliche Beobachtbarkeit
Korrelieren Sie Metriken, Protokolle und verteilte Traces nebeneinander auf einer Plattform, um die durchschnittliche Zeit zur Diagnose und Behebung von Vorfällen zu reduzieren.
Warum Grafana auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.