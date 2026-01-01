Unleash in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Feature-Flag-Management-Plattform für sichere, schrittweise Feature-Rollouts über jeden Technologie-Stack hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Unleash erstellen können
Unleash ist eine Open-Source-Feature-Management-Plattform auf Unternehmensniveau, der Teams in über 1.000 Organisationen vertrauen. Sie entkoppelt die Code-Bereitstellung von der Feature-Aktivierung – liefern Sie jederzeit in die Produktion und aktivieren Sie Features selektiv für bestimmte Benutzer, prozentuale Rollouts oder Umgebungen über eine Web-Steuerungsebene, ohne erneut bereitzustellen.
Das Selbst-Hosting von Unleash hält alle Flag-Konfigurationen und Benutzer-Targeting-Daten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Mit über 15 offiziellen SDKs, die jede wichtige Sprache und jedes Framework abdecken, kann Ihre gesamte Engineering-Organisation Feature Flags mit einem konsistenten Workflow einführen – von A/B-Tests und Canary Releases bis hin zu Not-Aus-Schaltern.
Hauptmerkmale von Unleash
Schrittweise Rollouts
Stellen Sie Funktionen einem konfigurierbaren Prozentsatz von Benutzern zur Verfügung und erweitern Sie die Abdeckung schrittweise, um Probleme zu erkennen, bevor sie alle betreffen.
15+ offizielle SDKs
Native SDKs für Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android und mehr halten die Flag-Evaluierung schnell und lokal.
Umgebungsausrichtung
Verwalten Sie unabhängige Flag-Zustände pro Umgebung – Entwicklung, Staging, Produktion – von einer einzigen Steuerungsebene aus, ohne die Konfiguration zu duplizieren.
Aktivierungsstrategien
Zielen Sie nach Benutzer-ID, IP-Bereich, Hostname oder benutzerdefinierten Kontextfeldern, um präzise zu steuern, wer jede Funktion sieht.
Vollständiges Audit-Protokoll
Jede Flaggenänderung wird mit Autor und Zeitstempel aufgezeichnet, was Ihnen eine vollständige Historie für Debugging und Compliance bietet.
Warum Unleash auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.