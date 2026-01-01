Unleash ist eine Open-Source-Feature-Management-Plattform auf Unternehmensniveau, der Teams in über 1.000 Organisationen vertrauen. Sie entkoppelt die Code-Bereitstellung von der Feature-Aktivierung – liefern Sie jederzeit in die Produktion und aktivieren Sie Features selektiv für bestimmte Benutzer, prozentuale Rollouts oder Umgebungen über eine Web-Steuerungsebene, ohne erneut bereitzustellen.

Das Selbst-Hosting von Unleash hält alle Flag-Konfigurationen und Benutzer-Targeting-Daten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Mit über 15 offiziellen SDKs, die jede wichtige Sprache und jedes Framework abdecken, kann Ihre gesamte Engineering-Organisation Feature Flags mit einem konsistenten Workflow einführen – von A/B-Tests und Canary Releases bis hin zu Not-Aus-Schaltern.