PicoShare ist ein quelloffener, minimalistischer Dateifreigabedienst, der eine Sache gut kann: eine Datei hochladen und einen Direkt-Download-Link teilen. Im Gegensatz zu vollständigen Cloud-Speicherplattformen verfügt PicoShare über keine Ordnerhierarchie, keine Mehrbenutzerkonten und keine Speicherkontingente – nur eine einzige gemeinsame Passphrase, die die Admin-Oberfläche schützt, und eine saubere öffentliche URL für jede Datei, die Sie teilen. Links können so eingestellt werden, dass sie nach einer konfigurierbaren Zeitspanne oder Download-Anzahl ablaufen, und Gast-Upload-Links ermöglichen externen Mitwirkenden, Dateien ohne Konto auf Ihren Server hochzuladen.

PicoShare auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass freigegebene Dateien auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne eine Drittanbieterplattform zwischen Ihnen und Ihren Empfängern, und keine Datei wird abgelehnt, weil sie zu gross ist.