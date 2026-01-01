Wiki.js in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source-Wiki-Plattform mit WYSIWYG-Bearbeitung, Volltextsuche, Versionskontrolle und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Authentifizierungsmethoden.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Wiki.js
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wiki.js erstellen kÃ¶nnen
Wiki.js ist eine moderne, selbst gehostete Wiki-Plattform, die auf Node.js basiert und von PostgreSQL unterstÃ¼tzt wird. Sie bietet einen visuellen WYSIWYG-Editor neben Markdown-UnterstÃ¼tzung, Volltextsuche, Versionsverlauf fÃ¼r jede Seite und detaillierte Zugriffsrichtlinien â€“ wodurch sie sowohl fÃ¼r persÃ¶nliche Wissensdatenbanken als auch fÃ¼r Unternehmensdokumentationen geeignet ist.
Das Selbst-Hosting von Wiki.js auf einem VPS hÃ¤lt die Dokumentation privat und zugÃ¤nglich, ohne ein SaaS-Abonnement zu benÃ¶tigen. Es lÃ¤sst sich mit LDAP, OAuth, SAML und Dutzenden externer Authentifizierungsanbieter integrieren, unterstÃ¼tzt Ã¼ber 40 OberflÃ¤chensprachen und bietet modulbasierte Speicher-Backends, einschliesslich Git und Cloud-Objektspeicher.
Hauptmerkmale von Wiki.js
Umfangreiche Bearbeitungsoptionen
Schreiben Sie mit einem visuellen WYSIWYG-Editor, einfachem Markdown oder einem AsciiDoc-Editor, je nach Ihren Vorlieben und Ihrem Kenntnisstand.
Volltextsuche
Finden Sie beliebige Inhalte sofort auf allen Wiki-Seiten mit schneller, prÃ¤ziser Volltextindizierung, unterstÃ¼tzt durch das PostgreSQL-Backend.
Versions-Verlauf
Jede Seitenbearbeitung wird versioniert, sodass Sie Ã„nderungen im Laufe der Zeit vergleichen und jede frÃ¼here Version des Inhalts wiederherstellen kÃ¶nnen.
Zugriffskontrolle
Definieren Sie detaillierte Lese- und Schreibberechtigungen pro Seite, Gruppe oder Abschnitt, um zu steuern, wer jeden Teil des Wikis anzeigen oder bearbeiten kann.
Multi-Authentifizierungs-Integration
Verbinden Sie sich mit LDAP, OAuth 2.0, SAML oder einem von Dutzenden von Social-Login-Anbietern fÃ¼r die zentralisierte Benutzerauthentifizierung.
Warum Wiki.js auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.