FusionAuth ist eine Plattform für Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement, die speziell für Entwickler entwickelt wurde – eine selbst gehostete Alternative zu Auth0, Okta und Cognito, die OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, soziale Logins, Multi-Faktor-Authentifizierung, passwortloses Login und eine umfassende REST-API bietet. Ursprünglich von Inversoft für stark frequentierte Verbraucher-Apps entwickelt, skaliert es von einem einzelnen Mandanten auf Millionen von Benutzern in derselben Bereitstellung.

Das Selbst-Hosting von FusionAuth auf Ihrem VPS hält jedes Benutzerkonto, jeden Passwort-Hash, jedes OAuth-Token und jedes Audit-Log innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter für Identitäten abhängig zu sein, der Preise oder Bedingungen ändern könnte. Die Community Edition ist vollständig kostenlos und beinhaltet die Kernfunktionen für Authentifizierung und Autorisierung, die in den meisten Produktionsumgebungen verwendet werden.