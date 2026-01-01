Open WebUI in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete KI-Chat-Oberfläche mit RAG, Multi-Modell-Unterstützung und vollständigem Datenschutz — keine Daten verlassen Ihren Server.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open WebUI erstellen können
Open WebUI ist eine umfassende, selbst gehostete Weboberfläche für große Sprachmodelle, die mit Ollama, OpenAI und jeder OpenAI-kompatiblen API funktioniert. Mit über 140.000 GitHub-Sternen hat es sich zur führenden Open-Source-Alternative zu Cloud-KI-Chat-Diensten entwickelt, die ein modernes ChatGPT-ähnliches Erlebnis mit der Privatsphäre und Kontrolle des Selbst-Hostings bietet.
Die integrierte Retrieval Augmented Generation ermöglicht es Ihnen, Wissensdatenbanken aus Ihren eigenen Dokumenten zu erstellen, damit die KI Fragen mit Kontext aus Ihren Daten beantworten kann. Sprachanrufe, Bildgenerierung, Web-Suchintegration und Python-Funktionsaufrufe runden ein Funktionspaket ab, das sowohl einzelne Forscher, Entwicklungsteams als auch datenschutzbewusste Unternehmen abdeckt.
Hauptmerkmale von Open WebUI
Multi-LLM-Support
Verbinden Sie sich mit Ollama, OpenAI oder einer beliebigen OpenAI-kompatiblen API und wechseln Sie in derselben Konversation zwischen Modellen.
Dokument RAG
Laden Sie Dokumente hoch, um eine Wissensdatenbank zu erstellen und die KI Fragen mit Kontext beantworten zu lassen, der direkt aus Ihren Dateien stammt.
Websuche-Integration
Ziehen Sie Echtzeitinformationen von über 15 Suchanbietern direkt in KI-Konversationen, ohne die Oberfläche zu verlassen.
Sprach- & Bildgenerierung
Integriertes Sprache-zu-Text, Text-zu-Sprache und Bildgenerierung über DALL-E, ComfyUI und AUTOMATIC1111.
Unternehmensauthentifizierung
LDAP-, SCIM 2.0- und OAuth-Unterstützung zusammen mit rollenbasierter Zugriffssteuerung für Team- und Organisationsbereitstellungen.
Warum Open WebUI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.