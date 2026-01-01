Open WebUI ist eine umfassende, selbst gehostete Weboberfläche für große Sprachmodelle, die mit Ollama, OpenAI und jeder OpenAI-kompatiblen API funktioniert. Mit über 140.000 GitHub-Sternen hat es sich zur führenden Open-Source-Alternative zu Cloud-KI-Chat-Diensten entwickelt, die ein modernes ChatGPT-ähnliches Erlebnis mit der Privatsphäre und Kontrolle des Selbst-Hostings bietet.

Die integrierte Retrieval Augmented Generation ermöglicht es Ihnen, Wissensdatenbanken aus Ihren eigenen Dokumenten zu erstellen, damit die KI Fragen mit Kontext aus Ihren Daten beantworten kann. Sprachanrufe, Bildgenerierung, Web-Suchintegration und Python-Funktionsaufrufe runden ein Funktionspaket ab, das sowohl einzelne Forscher, Entwicklungsteams als auch datenschutzbewusste Unternehmen abdeckt.