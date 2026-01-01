Expensave per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Tool zur Verfolgung persönlicher und familiärer Ausgaben, um Ausgabengewohnheiten zu überwachen und Haushaltsbudgets zu verwalten.
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Was Sie mit Expensave erstellen können
Expensave ist eine Open-Source-Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die für Einzelpersonen und Familien entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Mit gemeinsamen Ausgabenkalendern, dem Import von Kontoauszügen und Berichten über Ausgabengewohnheiten verwandelt sie rohe Transaktionsdaten in umsetzbare Erkenntnisse, die Ihnen helfen zu verstehen, wohin Ihr Geld fließt.
Das Selbst-Hosting von Expensave auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Finanzdaten von kommerziellen Servern Dritter fern, eliminiert wiederkehrende Abonnementgebühren und ermöglicht jedem Haushaltsmitglied den Zugriff, ohne Anmeldeinformationen teilen zu müssen – während automatische Backups jahrelange Ausgabenhistorie schützen.
Hauptmerkmale von Expensave
Gemeinsame Ausgabenkalender
Mehrere Benutzer können zum selben Kalender beitragen, wodurch es für Familien und Mitbewohner einfacher wird, die Transparenz des Haushaltsbudgets aufrechtzuerhalten.
Kontoauszug-Import
Importieren Sie Kontoauszüge von Finanzinstituten, um Transaktionen automatisch zu erfassen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und vollständige Ausgabenaufzeichnungen sichergestellt werden.
Ausgabenverhaltensberichte
Visuelle Analysen schlüsseln Einnahmen und Ausgaben nach Kategorie im Zeitverlauf auf und zeigen Muster auf, die Ihnen helfen, intelligentere Budgetentscheidungen zu treffen.
Progressive Web App
Die mobilfreundliche PWA ermöglicht es Ihnen, Ausgaben sofort von jedem Gerät aus zu erfassen, sodass Sie unterwegs keine Transaktion verpassen.
Datenschutzorientiertes Design
Alle Finanzdaten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Analysen von Drittanbietern, keine Abonnementgebühren und kein Risiko, dass eine kommerzielle Plattform abgeschaltet wird.
Warum Expensave auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.