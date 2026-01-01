Ghostfolio mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes Open-Source-VermÃ¶gensverwaltungs-Dashboard zur Verfolgung von Investitionen in Aktien, ETFs und Krypto.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Ghostfolio
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ghostfolio erstellen kÃ¶nnen
Ghostfolio ist ein Open-Source-Dashboard fÃ¼r persÃ¶nliche Finanzen, das Ihr Anlageportfolio Ã¼ber mehrere Anlageklassen hinweg â€“ Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen und mehr â€“ in einer einzigen, einheitlichen Ansicht konsolidiert. Es liefert detaillierte Leistungsanalysen, zeitgewichtete Renditen und Echtzeit-Marktdaten, ohne Ihre Finanzdaten an Drittanbieterdienste zu senden.
Das Selbst-Hosting von Ghostfolio auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber sensible Finanzinformationen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die dauerhafte Datenspeicherung und Redis fÃ¼r das Caching, um schnelle Portfolioberechnungen und zuverlÃ¤ssige Leistung zu gewÃ¤hrleisten, wÃ¤hrend Ihre Transaktionshistorie wÃ¤chst.
Hauptmerkmale von Ghostfolio
Multi-Asset-Tracking
Ãœberwachen Sie Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen, Anleihen und alternative VermÃ¶genswerte in einem einzigen, einheitlichen Portfolio-Dashboard.
Leistungsanalyse
Detaillierte zeitgewichtete Renditen, der interne ZinsfuÃŸ und annualisierte Performance-Kennzahlen helfen Ihnen, Ihre Anlageentscheidungen zu bewerten.
Datenschutzfreundliches Design
Alle Finanzdaten bleiben auf Ihrem eigenen Server â€” kein Cloud-Zugriff Dritter auf Ihr Portfolio oder Ihre Transaktionshistorie.
Dividendenverfolgung
Verfolgen Sie Dividendeinnahmen und AusschÃ¼ttungen Ã¼ber alle BestÃ¤nde hinweg mit Einkommensberichten und Renditeberechnungen.
CSV-Import
Importieren Sie Transaktionen aus CSV-Dateien und verschiedenen Broker-Plattformen, um Ihre bestehende Portfoliohistorie schnell zu integrieren.
Warum Ghostfolio auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.