ThingsBoard ist eine Open-Source-IoT-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Bereitstellungen vernetzter Geräte abdeckt – von der Gerätebereitstellung und der Verwaltung von Anmeldeinformationen über die Erfassung von Telemetriedaten in Echtzeit, die komplexe Ereignisverarbeitung bis hin zur benutzerdefinierten Dashboard-Visualisierung. Sie unterstützt standardmäßig die Protokolle MQTT, HTTP und CoAP, wodurch sie mit praktisch jedem Mikrocontroller, Industriesensor oder Gateway kompatibel ist.

Das Selbst-Hosting von ThingsBoard auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Gerätedaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen – entscheidend für industrielle, medizinische und Smart-Building-Bereitstellungen, die Datenhoheitsanforderungen unterliegen. Mit der Unterstützung mehrerer Mandanten kann eine einzige ThingsBoard-Instanz isolierte Umgebungen für verschiedene Teams, Kunden oder Projekte bereitstellen.