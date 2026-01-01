ThingsBoard mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IoT-Plattform für Geräteverwaltung, Echtzeit-Telemetrieerfassung und benutzerdefinierte Dashboard-Visualisierung.
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Was Sie mit ThingsBoard erstellen können
ThingsBoard ist eine Open-Source-IoT-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Bereitstellungen vernetzter Geräte abdeckt – von der Gerätebereitstellung und der Verwaltung von Anmeldeinformationen über die Erfassung von Telemetriedaten in Echtzeit, die komplexe Ereignisverarbeitung bis hin zur benutzerdefinierten Dashboard-Visualisierung. Sie unterstützt standardmäßig die Protokolle MQTT, HTTP und CoAP, wodurch sie mit praktisch jedem Mikrocontroller, Industriesensor oder Gateway kompatibel ist.
Das Selbst-Hosting von ThingsBoard auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Gerätedaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen – entscheidend für industrielle, medizinische und Smart-Building-Bereitstellungen, die Datenhoheitsanforderungen unterliegen. Mit der Unterstützung mehrerer Mandanten kann eine einzige ThingsBoard-Instanz isolierte Umgebungen für verschiedene Teams, Kunden oder Projekte bereitstellen.
Hauptmerkmale von ThingsBoard
Echtzeit-Dashboards
Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Dutzenden von Widget-Typen – Diagramme, Anzeigen, Karten und Tabellen –, die sich live aktualisieren, wenn Geräte Telemetriedaten senden.
Visuelle Regel-Engine
Verarbeiten Sie Gerätedaten mit einem Drag-and-Drop-Regelketten-Editor, der Alarme auslöst, Nutzdaten transformiert und Ereignisse an externe Systeme weiterleitet.
MQTT Gerätekonnektivität
Verbinden Sie Sensoren und Mikrocontroller über MQTT, HTTP oder CoAP mithilfe von gerätespezifischen Zugriffstoken, ohne dass ein zusätzlicher Broker erforderlich ist.
Geräteflottenmanagement
Organisieren Sie Geräte in Gruppen, weisen Sie gemeinsame Attribute zu, verwalten Sie Firmware-Updates und verfolgen Sie den Gerätestatus Ihrer gesamten Flotte.
Multi-Tenant-Support
Erstellen Sie isolierte Mandantenkonten mit eigenen Geräten, Dashboards und Benutzerrollen – ideal für Produktunternehmen, die Kundenbereitstellungen verwalten.
Alarme und Benachrichtigungen
Definieren Sie schwellenwert- oder regelbasierte Alarme, die E-Mail-, Webhook- oder Plattformbenachrichtigungen senden, wenn Gerätebedingungen erfüllt sind.
Warum ThingsBoard auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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