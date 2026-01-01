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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ThingsBoard erstellen können

ThingsBoard ist eine Open-Source-IoT-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Bereitstellungen vernetzter Geräte abdeckt – von der Gerätebereitstellung und der Verwaltung von Anmeldeinformationen über die Erfassung von Telemetriedaten in Echtzeit, die komplexe Ereignisverarbeitung bis hin zur benutzerdefinierten Dashboard-Visualisierung. Sie unterstützt standardmäßig die Protokolle MQTT, HTTP und CoAP, wodurch sie mit praktisch jedem Mikrocontroller, Industriesensor oder Gateway kompatibel ist.

Das Selbst-Hosting von ThingsBoard auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Gerätedaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen – entscheidend für industrielle, medizinische und Smart-Building-Bereitstellungen, die Datenhoheitsanforderungen unterliegen. Mit der Unterstützung mehrerer Mandanten kann eine einzige ThingsBoard-Instanz isolierte Umgebungen für verschiedene Teams, Kunden oder Projekte bereitstellen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von ThingsBoard

Echtzeit-Dashboards

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Dutzenden von Widget-Typen – Diagramme, Anzeigen, Karten und Tabellen –, die sich live aktualisieren, wenn Geräte Telemetriedaten senden.

Visuelle Regel-Engine

Verarbeiten Sie Gerätedaten mit einem Drag-and-Drop-Regelketten-Editor, der Alarme auslöst, Nutzdaten transformiert und Ereignisse an externe Systeme weiterleitet.

MQTT Gerätekonnektivität

Verbinden Sie Sensoren und Mikrocontroller über MQTT, HTTP oder CoAP mithilfe von gerätespezifischen Zugriffstoken, ohne dass ein zusätzlicher Broker erforderlich ist.

Geräteflottenmanagement

Organisieren Sie Geräte in Gruppen, weisen Sie gemeinsame Attribute zu, verwalten Sie Firmware-Updates und verfolgen Sie den Gerätestatus Ihrer gesamten Flotte.

Multi-Tenant-Support

Erstellen Sie isolierte Mandantenkonten mit eigenen Geräten, Dashboards und Benutzerrollen – ideal für Produktunternehmen, die Kundenbereitstellungen verwalten.

Alarme und Benachrichtigungen

Definieren Sie schwellenwert- oder regelbasierte Alarme, die E-Mail-, Webhook- oder Plattformbenachrichtigungen senden, wenn Gerätebedingungen erfüllt sind.

Warum ThingsBoard auf Hostinger ausführen?

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Maxim Shishkin
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