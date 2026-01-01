Beszel mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtige Server-Überwachungsplattform mit Docker-Container-Statistiken, historischen Daten und konfigurierbaren Alarmen für Ihre Infrastruktur.
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Was Sie damit bauen können Beszel
Beszel ist eine schlanke Serverüberwachungsplattform, die umfassende Systemsichtbarkeit bietet — CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerk, Temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-Festplattenzustand sowie Docker- und Podman-Statistiken pro Container — ohne den Ressourcen-Overhead vollständiger Observability-Stacks wie Prometheus und Grafana. Basierend auf PocketBase mit einem Go-Backend nutzt es eine Hub-und-Agenten-Architektur: Der Hub hostet die Weboberfläche und speichert historische Daten, während schlanke Agenten auf jedem überwachten Server laufen, um Metriken zu erfassen.
Das Selbst-Hosten von Beszel bietet Ihnen einen Überwachungs-Hub, der unabhängig von den Servern ist, die er überwacht, sodass Infrastrukturprobleme auch dann sichtbar sind, wenn einzelne Systeme unter Stress stehen. Konfigurierbare Alarme benachrichtigen Sie, wenn CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten-, Bandbreiten- oder Temperaturschwellenwerte überschritten werden, und automatische Backups auf lokale Festplatte oder S3-kompatiblen Speicher schützen Ihre historischen Leistungsdaten.
Hauptmerkmale von Beszel
Docker-Container-Metriken
Verfolgen Sie die CPU-, Speicher- und Netzwerknutzung pro Container zusammen mit den Hostsystemmetriken und erhalten Sie so eine einheitliche Ansicht sowohl des Hosts als auch seiner containerisierten Workloads.
Hub-und-Agent-Architektur
Ein einziger Hub aggregiert Daten von unbegrenzten Agenten, die auf entfernten Servern laufen, wodurch es einfach wird, Ihre gesamte Flotte von einem Dashboard aus zu überwachen.
Konfigurierbare Alarmierung
Legen Sie Schwellenwerte für jede überwachte Metrik fest — CPU-Auslastung, Festplattennutzung, Temperatur, Bandbreite — und erhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Probleme Benutzer beeinträchtigen.
Aufbewahrung historischer Daten
Der Leistungsverlauf wird in der Datenbank des Hubs gespeichert, was eine langfristige Trendanalyse und Kapazitätsplanung ermöglicht, die über das hinausgeht, was Echtzeit-Dashboards allein zeigen können.
GPU- und S.M.A.R.T.-Überwachung
Überwachen Sie die GPU-Auslastung von Nvidia, AMD und Intel zusammen mit S.M.A.R.T.-Festplattenzustandsdaten, um Hardware-Degradation zu erkennen, bevor sie Ausfälle verursacht.
Warum Beszel auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.