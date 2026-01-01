Chevereto als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Bild- und Video-Sharing-Plattform zum Aufbau Ihrer eigenen Imgur- oder Flickr-ähnlichen Medien-Community.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Chevereto erstellen können
Chevereto ist eine ausgereifte, selbst gehostete Bild- und Video-Hosting-Plattform, der Gemeinschaften seit 2007 vertrauen. Sie bietet alles, was zum Betrieb einer voll ausgestatteten Medien-Sharing-Website benötigt wird – Benutzerregistrierung, Profile, Zwei-Faktor-Authentifizierung, erweiterte Medienorganisation durch Kategorien, Tags und Alben sowie granulare Datenschutzoptionen pro Upload für öffentliche, private oder passwortgeschützte Inhalte.
Der Betrieb von Chevereto auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Upload, jedes Benutzerkonto und jeden Umsatzstrom unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Gebühren pro Bild oder Inhaltsbeschränkungen. Diese Vorlage bündelt Chevereto mit MariaDB für Inhaltsmetadaten und Redis für schnellen Sitzungs- und Cache-Speicher, während Traefik das HTTPS-Routing automatisch übernimmt, sodass die Plattform in wenigen Minuten bereit ist, ihren ersten Upload zu akzeptieren.
Hauptmerkmale von Chevereto
Bild- und Videofreigabe
Hosten Sie Bilder und Videos mit Miniaturansichten, eingebetteten Playern und direkten Links, die auf jeder Plattform geteilt werden können.
Alben und Tags
Organisieren Sie Inhalte in Alben und kategorisieren Sie Uploads mit Tags, damit Besucher eine wachsende Medienbibliothek durchsuchen und durchsuchen können.
Benutzerkonten und Rollen
Registrierte Benutzer erhalten Profile, Zwei-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Berechtigungen, die über das Admin-Panel verwaltet werden.
Datenschutzeinstellungen
Datenschutzeinstellungen pro Upload ermöglichen es Eigentümern, Inhalte als öffentlich, privat oder passwortgeschützt zu kennzeichnen, um jedem Freigabeszenario gerecht zu werden.
Mehrsprachige Benutzeroberfläche
Veröffentlichen Sie eine Community in einer von über 30 unterstützten Sprachen, ohne zusätzliche Pakete oder Themes installieren zu müssen.
Warum Chevereto auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.