Chevereto ist eine ausgereifte, selbst gehostete Bild- und Video-Hosting-Plattform, der Gemeinschaften seit 2007 vertrauen. Sie bietet alles, was zum Betrieb einer voll ausgestatteten Medien-Sharing-Website benötigt wird – Benutzerregistrierung, Profile, Zwei-Faktor-Authentifizierung, erweiterte Medienorganisation durch Kategorien, Tags und Alben sowie granulare Datenschutzoptionen pro Upload für öffentliche, private oder passwortgeschützte Inhalte.

Der Betrieb von Chevereto auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Upload, jedes Benutzerkonto und jeden Umsatzstrom unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Gebühren pro Bild oder Inhaltsbeschränkungen. Diese Vorlage bündelt Chevereto mit MariaDB für Inhaltsmetadaten und Redis für schnellen Sitzungs- und Cache-Speicher, während Traefik das HTTPS-Routing automatisch übernimmt, sodass die Plattform in wenigen Minuten bereit ist, ihren ersten Upload zu akzeptieren.