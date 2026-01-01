Zipline ist ein selbst gehosteter Datei- und Bild-Upload-Server, der fÃ¼r Power-User entwickelt wurde, die schnelles, zuverlÃ¤ssiges Teilen mit voller Kontrolle Ã¼ber ihre Daten benÃ¶tigen. Er unterstÃ¼tzt ShareX, Flameshot und andere Screenshot-Tools sofort und ist somit ein nahtloser Ersatz fÃ¼r Cloud-basierte Upload-Dienste wie Imgur oder file.io.

Ãœber einfache Uploads hinaus bietet Zipline URL-VerkÃ¼rzung, Code-Pastebins, Ordnerorganisation, Einbettungsanpassung und Benutzerverwaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet unbegrenzten Speicherplatz, keine DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen und vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re fÃ¼r jeden Upload.