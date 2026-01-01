Kavita in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete digitale Bibliothek fÃ¼r Comics, Manga, Light Novels und E-Books mit dedizierten Readern und MehrbenutzerunterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Kavita
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kavita erstellen kÃ¶nnen
Kavita ist ein funktionsreicher, selbst gehosteter digitaler Bibliotheksmanager, der CBZ, CBR, EPUB, PDF und alle gÃ¤ngigen Comic- und E-Book-Formate unterstÃ¼tzt. Er scannt und katalogisiert Ihre Medien automatisch mit Metadatenextraktion und bietet dedizierte LeseoberflÃ¤chen, die fÃ¼r jeden Inhaltstyp optimiert sind â€“ einschliesslich Comic-Doppelseiten, Rechts-nach-links-Manga-Fluss und Webtoon-Endlos-Scrolling.
Das Hosten von Kavita auf Ihrem eigenen VPS macht Ihre gesamte Sammlung rund um die Uhr von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar, ohne von der VerfÃ¼gbarkeit Ihrer Heimhardware abhÃ¤ngig zu sein. Die MehrbenutzerunterstÃ¼tzung mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glicht es Familien, eine Bibliothek mit altersgerechten Zugriffskontrollen zu teilen, wÃ¤hrend die OPDS-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jede kompatible Lese-App eine Verbindung zu Ihrem Server herstellen kann.
Hauptmerkmale von Kavita
Universelle FormatunterstÃ¼tzung
Lesen Sie CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- und EPUB-Dateien mit automatischer Formaterkennung und Rendering, das fÃ¼r jeden Dateityp optimiert ist.
Spezialisierte LesegerÃ¤te
Spezielle Lesemodi fÃ¼r Comics, Manga (von rechts nach links), E-Books und Webtoon-Scrolling passen sich automatisch jedem Inhaltstyp an.
Mehrbenutzer-Bibliotheken
Erstellen Sie unbegrenzte Benutzerkonten mit Administrator-, Bibliothekar- und Leserrollen sowie AltersbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r familienfreundliches Surfen.
Smarte Metadaten
Kavita+ verbindet sich mit Comic Vine, AniList und anderen Anbietern, um Ihre Bibliothek automatisch mit Covern, Beschreibungen und Informationen zu den Erstellern anzureichern.
OPDS & Tachiyomi Support
Greifen Sie Ã¼ber jede OPDS-kompatible App oder die Tachiyomi-Erweiterung auf Android auf Ihre Bibliothek zu, was Ihnen FlexibilitÃ¤t beim Lesen bietet.
Warum Kavita auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.