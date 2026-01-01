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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache Kvrocks erstellen können

Apache Kvrocks ist eine verteilte NoSQL-Schlüssel-Wert-Datenbank, die das Redis-RESP-Protokoll spricht, aber Daten über RocksDB auf der Festplatte speichert, anstatt den gesamten Datensatz im Arbeitsspeicher zu halten. Das Ergebnis ist ein Drop-in-Ziel für jeden Redis-Client, der dramatisch größere Datensätze auf derselben Hardware speichert, ideal für Workloads, bei denen In-Memory-Redis zu teuer wird.

Kvrocks unterstützt alle wichtigen Redis-Datentypen, Namespaces mit mandantenbezogenen Tokens, asynchrone Binlog-Replikation, Redis Sentinel für Failover und einen zentral verwalteten Clustermodus. Das Selbst-Hosting von Kvrocks auf einem VPS bietet Anwendungen einen persistenten Redis-kompatiblen Speicher mit voller Kontrolle über RocksDB-Tuning, Komprimierung und Speicherlayout ohne die Kosten eines Managed Service.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Apache Kvrocks

Redis-Protokoll-kompatibel

Funktioniert mit jeder Redis-Client-Bibliothek, indem es das Standard-RESP-Protokoll auf Port 6666 spricht – Strings, Hashes, Listen, Sets, sortierte Sets, Streams und Bitmaps verhalten sich alle wie Redis.

Festplattenbasierter Speicher

Die RocksDB-Engine speichert den gesamten Datensatz auf der Festplatte, sodass die Kapazität mit dem Speicherplatz statt mit dem RAM skaliert und oft ein Vielfaches der Datenmenge von Redis pro VPS speichern kann.

Namensräume mit Tokens

Die Unterstützung für Multi-Tenant-Namespaces weist jeder logischen Datenbank ein separates Token zu, sodass eine einzelne Kvrocks-Instanz sicher über Anwendungen hinweg geteilt werden kann.

Asynchrone Replikation

Die MySQL-Binlog-Replikation streamt Schreibvorgänge an Replikate zur Leseskalierung, Sicherung und Notfallwiederherstellung, ohne die primäre Instanz zu stören.

Cluster und Sentinel

Nativer Redis-Clustermodus und Redis-Sentinel-Kompatibilität ermöglichen horizontales Sharding und automatisches Failover unter Verwendung bestehender Redis-Tools.

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Maxim Shishkin
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