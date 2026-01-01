LocalAI in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter, OpenAI API-kompatibler Inferenzserver, der LLMs, Bildgenerierung und Audio-Transkription auf Ihrer eigenen Hardware ausführt.
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Was Sie mit LocalAI erstellen können
LocalAI ist eine kostenlose Open-Source-Alternative zur OpenAI API, die vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Es implementiert die OpenAI REST API Spezifikation, sodass jede für OpenAI entwickelte Anwendung – LangChain, LlamaIndex, AutoGen und Hunderte andere – zu LocalAI wechseln kann, indem eine einzige Endpunkt-URL geändert wird, ohne dass Code-Modifikationen erforderlich sind. Es unterstützt Sprachmodelle über llama.cpp, Bildgenerierung über Stable Diffusion und Audio-Transkription über Whisper, alles von einem Container aus bereitgestellt, mit einer integrierten Modellgalerie und Chat-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von LocalAI bedeutet, dass Ihre Prompts, Antworten und generierten Inhalte Ihren Server niemals verlassen. Es gibt keine Kosten pro Token, keine Ratenbegrenzungen und keine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Drittanbieter-APIs – was es praktisch für datenschutzsensible Workloads und kostenbewusste Produktionsbereitstellungen macht.
Hauptmerkmale von LocalAI
OpenAI API-kompatibel
Einfach als Ersatz für OpenAI API-Aufrufe einsetzen, ohne den Anwendungscode ändern zu müssen — aktualisieren Sie einfach die Basis-URL und tauschen Sie den API-Schlüssel aus.
Multimodale Inferenz
Betreiben Sie Sprachmodelle, Bildgenerierung (Stable Diffusion) und Audio-Transkription (Whisper) von einem einzigen Server über eine einheitliche API.
Integrierte Modellgalerie
Vorkonfigurierte Modelle über die Web-Benutzeroberfläche durchsuchen, herunterladen und aktivieren, ohne Konfigurationsdateien schreiben oder CLI-Befehle ausführen zu müssen.
CPU-Only-Betrieb
Läuft auf Standard-VPS-Hardware ohne GPU-Anforderungen — GPU-Beschleunigung wird unterstützt, wenn verfügbar, ist aber niemals erforderlich.
Keine Token-Kosten
Unbegrenzte Inferenz ohne Preisgestaltung pro Anfrage, Nutzungskontingente oder Abrechnung — Ihre einzigen Kosten sind der VPS, der es betreibt.
Warum LocalAI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.