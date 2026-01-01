LocalAI ist eine kostenlose Open-Source-Alternative zur OpenAI API, die vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Es implementiert die OpenAI REST API Spezifikation, sodass jede für OpenAI entwickelte Anwendung – LangChain, LlamaIndex, AutoGen und Hunderte andere – zu LocalAI wechseln kann, indem eine einzige Endpunkt-URL geändert wird, ohne dass Code-Modifikationen erforderlich sind. Es unterstützt Sprachmodelle über llama.cpp, Bildgenerierung über Stable Diffusion und Audio-Transkription über Whisper, alles von einem Container aus bereitgestellt, mit einer integrierten Modellgalerie und Chat-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosting von LocalAI bedeutet, dass Ihre Prompts, Antworten und generierten Inhalte Ihren Server niemals verlassen. Es gibt keine Kosten pro Token, keine Ratenbegrenzungen und keine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Drittanbieter-APIs – was es praktisch für datenschutzsensible Workloads und kostenbewusste Produktionsbereitstellungen macht.