LubeLogger ist eine spezielle Verwaltungsplattform für Autoenthusiasten, Flottenbesitzer und alle, die den Zustand ihres Fahrzeugs akribisch verfolgen möchten. Durch das Selbst-Hosting von LubeLogger erstellen Sie eine private, dauerhafte Aufzeichnung jedes Ölwechsels, jeder Reparatur und jeder Tankfüllung für jedes Fahrzeug, das Sie besitzen – ohne Zugriff Dritter und ohne Abonnementgebühren.

Im Gegensatz zu generischen Tabellenkalkulationen oder werbefinanzierten mobilen Apps bietet LubeLogger eine spezialisierte Benutzeroberfläche, die für die Feinheiten der Fahrzeugwartung entwickelt wurde, mit kilometerbasierten Erinnerungen, Kraftstoffverbrauchsanalysen und Belegspeicherung, die Ihre gesamte Flotte an einem Ort organisiert hält.