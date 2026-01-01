LubeLogger mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Der ultimative selbst gehostete Fahrzeugwartungs- und Kraftstoff-Tracker, um Ihre Flotte in Topform zu halten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LubeLogger erstellen können
LubeLogger ist eine spezielle Verwaltungsplattform für Autoenthusiasten, Flottenbesitzer und alle, die den Zustand ihres Fahrzeugs akribisch verfolgen möchten. Durch das Selbst-Hosting von LubeLogger erstellen Sie eine private, dauerhafte Aufzeichnung jedes Ölwechsels, jeder Reparatur und jeder Tankfüllung für jedes Fahrzeug, das Sie besitzen – ohne Zugriff Dritter und ohne Abonnementgebühren.
Im Gegensatz zu generischen Tabellenkalkulationen oder werbefinanzierten mobilen Apps bietet LubeLogger eine spezialisierte Benutzeroberfläche, die für die Feinheiten der Fahrzeugwartung entwickelt wurde, mit kilometerbasierten Erinnerungen, Kraftstoffverbrauchsanalysen und Belegspeicherung, die Ihre gesamte Flotte an einem Ort organisiert hält.
Hauptmerkmale von LubeLogger
Nachverfolgung der Servicehistorie
Führen Sie ein detailliertes Protokoll über jede an Ihren Fahrzeugen durchgeführte Reparatur- und Wartungsaufgabe mit Daten, Kosten und Notizen.
Kraftstoffeffizienz-Analysen
Verfolgen Sie Ihren Kraftstoffverbrauch und Ihre Kosten im Laufe der Zeit mit automatischen MPG-Berechnungen und Ausgabendiagrammen.
Dokumentenspeicher
Laden Sie digitale Kopien von Belegen, Zulassungsdokumenten und Versicherungskarten hoch und speichern Sie diese für sofortigen Zugriff.
Intelligente Erinnerungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen für anstehende Ölwechsel, Reifenwechsel und Inspektionen basierend auf dem Kilometerstand oder dem Zeitplan Ihres Fahrzeugs.
Warum LubeLogger auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.