Screego ist ein Open-Source-Bildschirmfreigabeserver, der Teams die Remote-Zusammenarbeit ermöglicht, ohne sensible Bildschirminhalte über einen Drittanbieter-SaaS zu leiten. Es verwendet WebRTC für latenzarmes Streaming und bündelt einen TURN-Relay-Server, damit Verbindungen auch durch restriktive Unternehmensfirewalls und symmetrisches NAT erfolgreich sind – wodurch der häufigste Grund für das Scheitern der Bildschirmfreigabe in anderen Tools eliminiert wird.

Die Bereitstellung von Screego auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten Bildschirmfreigabe-Endpunkt unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Keine Begrenzung der Besprechungskapazität, keine Abonnementkosten pro Host und kein Zugriff Dritter auf die geteilten Inhalte. Teilnehmer treten über jeden modernen Browser bei, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.