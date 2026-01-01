Bis zu 69% Rabatt fÃ¼r ImmuDB

ImmuDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

UnverÃ¤nderliche, manipulationssichere Datenbank mit kryptografischer Verifizierung fÃ¼r Ã¼berprÃ¼fbare DatenintegritÃ¤t.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
ImmuDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ImmuDB

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ImmuDB erstellen kÃ¶nnen

ImmuDB ist eine quelloffene, unverÃ¤nderliche Datenbank, die in Go geschrieben ist und die vollstÃ¤ndige Historie aller DatenÃ¤nderungen bewahrt. Jeder Schreibvorgang wird kryptografisch verifiziert, wodurch es unmÃ¶glich wird, DatensÃ¤tze unentdeckt zu Ã¤ndern oder zu lÃ¶schen â€“ was Ihnen von Haus aus einen manipulationssicheren Audit-Trail bietet.

ImmuDB kann als eigenstÃ¤ndiger Server bereitgestellt werden, unterstÃ¼tzt SchlÃ¼ssel-Wert-, SQL- und Dokumenten-Datenmodelle und wird mit einer integrierten Webkonsole zum Durchsuchen von Daten und Verwalten von Benutzern geliefert. Das Selbst-Hosting ermÃ¶glicht die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber sensible Audit-Logs, Compliance-Aufzeichnungen und Transaktionshistorien auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne externe AbhÃ¤ngigkeiten.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von ImmuDB

Manipulationssichere Aufbewahrung

Jeder Datensatz ist Ã¼ber kryptografische Hashes verknÃ¼pft, sodass jede Ã„nderung oder LÃ¶schung von Clients oder PrÃ¼fern sofort erkannt werden kann.

Mehrmodell-UnterstÃ¼tzung

Daten Ã¼ber SchlÃ¼ssel-Wert-, SQL- oder Dokument-Schnittstellen abfragen â€” alle nutzen dieselbe unverÃ¤nderliche Speicher-Engine ohne Schema-Migrationen zwischen Modellen.

Integrierte Webkonsole

Eine integrierte Web-BenutzeroberflÃ¤che auf Port 8080 ermÃ¶glicht es Ihnen, Datenbanken zu erkunden, SQL-Abfragen auszufÃ¼hren und Benutzer zu verwalten, ohne zusÃ¤tzliche Tools zu installieren.

Kryptografische Verifizierung

Clients kÃ¶nnen die IntegritÃ¤t jedes gelesenen Wertes mithilfe von Merkle-Baum-Beweisen unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen und so die Notwendigkeit eliminieren, dem Server blind zu vertrauen.

VollstÃ¤ndige Audit-Historie

Alle Versionen jedes SchlÃ¼ssels werden dauerhaft aufbewahrt, was Compliance-Teams und Auditoren eine vollstÃ¤ndige, nachvollziehbare Nachweiskette fÃ¼r jeden Datenpunkt bietet.

Warum ImmuDB auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Details finden Sie in unseren RÃ¼ckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Bereitstellen
Apache Amoro

Apache Amoro

Lakehouse-Verwaltung fÃ¼r Iceberg und Paimon mit selbstoptimierendem Dashboard

Bereitstellen
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Multi-primÃ¤re NoSQL-Dokumentendatenbank mit einer HTTP/JSON-API und Offline-Synchronisierung

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.