LazyLibrarian ist das buchfokussierte Gegenstück zu Sonarr und Radarr — ein selbst gehosteter Automatisierungsserver, der Ihre Lieblingsautoren überwacht, einzelne Buchveröffentlichungen verfolgt, Usenet- und Torrent-Indexer nach passenden Dateien durchsucht und ausgewählte Veröffentlichungen an NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent oder jeden anderen Downloader übergibt, den Sie bereits verwenden.

Das Selbst-Hosting von LazyLibrarian auf einem VPS bietet Ihnen einen 24/7-Bibliothekar, der neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, Dubletten mit Ihrer bestehenden Calibre-Bibliothek abgleicht und alles automatisch umbenennt und taggt, damit Ihre E-Book- und Hörbuchsammlung ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.