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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Jitsi Meet erstellen können

Jitsi Meet ist eine kostenlose Open-Source-Videokonferenzplattform, die vollständig im Browser mit WebRTC läuft, ohne dass Plugins, Apps oder Konten für die Teilnehmer erforderlich sind. Entwickelt vom Team hinter dem beliebten öffentlichen Dienst meet.jit.si und von 8x8 in ihrer kommerziellen Cloud-Plattform verwendet, unterstützt Jitsi Meet standardmäßig HD-Video, Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Aufzeichnung, Live-Streaming auf YouTube, Handheben, Umfragen, Breakout-Räume und Live-Untertitel.

Das Selbst-Hosting von Jitsi Meet auf Ihrem eigenen VPS bietet Organisationen und Gemeinschaften unbegrenzte Besprechungsminuten für unbegrenzte Teilnehmer, wobei jeder Audio- und Videostream über Ihre eigene Infrastruktur geleitet wird, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern, die Bandbreite drosseln oder Besprechungsmetadaten analysieren könnte.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Jitsi Meet

Browserbasierte Videoanrufe

Teilnehmer treten von jedem modernen Browser aus bei, ohne Software, Plugins zu installieren oder Konten zu erstellen – teilen Sie eine URL, und Konferenzen starten sofort.

Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung

Teilen Sie Anwendungen, Browser-Tabs oder ganze Bildschirme während Anrufen, mit optionaler Meeting-Aufzeichnung und Live-Streaming auf YouTube oder andere RTMP-Endpunkte.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Optionale E2EE für Einzelanrufe und kleine Gruppenbesprechungen hält Audio- und Videostreams vom Sender zum Empfänger verschlüsselt, sogar vom Server selbst.

Breakout-Räume und Umfragen

Teilen Sie größere Besprechungen in kleinere Breakout-Gruppen für Diskussionen auf, führen Sie Live-Umfragen durch, heben Sie die Hände und nutzen Sie Reaktionen für eine interaktive Konferenzdynamik.

Live-Untertitel und Einwahl

Die optionale Integration mit Jigasi für SIP-Einwahl und Live-Untertitelung macht Besprechungen für Telefonanrufer und Teilnehmer, die Transkripte benötigen, zugänglich.

Keine nutzerbasierte Preisgestaltung

Hosten Sie unbegrenzte Meetings mit unbegrenzten Teilnehmern auf Ihrem eigenen VPS – keine Gebühren pro Teilnehmer, keine zeitlichen Begrenzungen für Meetings, keine Upgrade-Aufforderungen.

Warum Jitsi Meet auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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