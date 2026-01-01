Jitsi Meet mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ohne Gebühren pro Teilnehmer — eine Zoom-Alternative.
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Was Sie mit Jitsi Meet erstellen können
Jitsi Meet ist eine kostenlose Open-Source-Videokonferenzplattform, die vollständig im Browser mit WebRTC läuft, ohne dass Plugins, Apps oder Konten für die Teilnehmer erforderlich sind. Entwickelt vom Team hinter dem beliebten öffentlichen Dienst meet.jit.si und von 8x8 in ihrer kommerziellen Cloud-Plattform verwendet, unterstützt Jitsi Meet standardmäßig HD-Video, Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Aufzeichnung, Live-Streaming auf YouTube, Handheben, Umfragen, Breakout-Räume und Live-Untertitel.
Das Selbst-Hosting von Jitsi Meet auf Ihrem eigenen VPS bietet Organisationen und Gemeinschaften unbegrenzte Besprechungsminuten für unbegrenzte Teilnehmer, wobei jeder Audio- und Videostream über Ihre eigene Infrastruktur geleitet wird, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern, die Bandbreite drosseln oder Besprechungsmetadaten analysieren könnte.
Hauptmerkmale von Jitsi Meet
Browserbasierte Videoanrufe
Teilnehmer treten von jedem modernen Browser aus bei, ohne Software, Plugins zu installieren oder Konten zu erstellen – teilen Sie eine URL, und Konferenzen starten sofort.
Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung
Teilen Sie Anwendungen, Browser-Tabs oder ganze Bildschirme während Anrufen, mit optionaler Meeting-Aufzeichnung und Live-Streaming auf YouTube oder andere RTMP-Endpunkte.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Optionale E2EE für Einzelanrufe und kleine Gruppenbesprechungen hält Audio- und Videostreams vom Sender zum Empfänger verschlüsselt, sogar vom Server selbst.
Breakout-Räume und Umfragen
Teilen Sie größere Besprechungen in kleinere Breakout-Gruppen für Diskussionen auf, führen Sie Live-Umfragen durch, heben Sie die Hände und nutzen Sie Reaktionen für eine interaktive Konferenzdynamik.
Live-Untertitel und Einwahl
Die optionale Integration mit Jigasi für SIP-Einwahl und Live-Untertitelung macht Besprechungen für Telefonanrufer und Teilnehmer, die Transkripte benötigen, zugänglich.
Keine nutzerbasierte Preisgestaltung
Hosten Sie unbegrenzte Meetings mit unbegrenzten Teilnehmern auf Ihrem eigenen VPS – keine Gebühren pro Teilnehmer, keine zeitlichen Begrenzungen für Meetings, keine Upgrade-Aufforderungen.
Warum Jitsi Meet auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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