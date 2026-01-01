Odysseus in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter KI-Arbeitsbereich für Chat, Agenten, tiefgehende Recherche, Gedächtnis, Dokumente und E-Mail — alles auf Ihrem eigenen VPS laufend.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Odysseus
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Odysseus erstellen können
Odysseus ist ein quelloffener KI-Arbeitsbereich, der die Chat-, Agenten-, Recherche- und Schreibwerkzeuge, die Sie von ChatGPT oder Claude erwarten würden, auf Ihrem eigenen Server bereitstellt. Es bündelt persistenten Chat mit jedem lokalen oder API-Modell, eine Agenten-Laufzeitumgebung, die auf quelloffenem Code basiert, umfassende mehrstufige Recherche, ein Modell-Kochbuch mit hardwarebewussten Empfehlungen, sowie einen Dokumenteneditor, Notizen, Aufgaben, einen CalDAV-Kalender und einen IMAP/SMTP-Posteingang mit KI-Triage.
Das Selbst-Hosting von Odysseus auf Ihrem VPS hält jede Konversation, jedes Dokument, jede Einbettung und jede E-Mail vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie verwenden Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, OpenRouter oder jeden kompatiblen Endpunkt, während sich persistenter Speicher und Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickeln, ohne Pro-Platz-Gebühren oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von Odysseus
Mit jedem Modell chatten
Verbinden Sie vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt von einer einzigen, einheitlichen Chat-Oberfläche aus.
Agent-Laufzeit
Ein auf Opencode basierender Agent ist mit MCP-, Web-, Datei-, Shell-, Skill- und Speicher-Tools ausgestattet, damit er ganze Aufgaben von Anfang bis Ende ausführen kann.
Tiefgehende Forschung
Mehrstufige Rechercheläufe sammeln, lesen und fassen Quellen zu einem visuellen Bericht zusammen, den Sie durchsuchen und exportieren können.
Modell-Kochbuch
Scannt die verfügbare Hardware, empfiehlt GGUF-, FP8- und AWQ-Modelle, die tatsächlich passen, lädt sie dann herunter und stellt sie mit einem Klick bereit.
Persistenter Speicher & Fähigkeiten
ChromaDB-gestützter Vektor- und Schlüsselwortabruf verleiht dem Agenten Langzeitgedächtnis und wiederverwendbare Fähigkeiten, die Neustarts überdauern.
Dokumente, Notizen & E-Mails
Multi-Tab-Markdown-Editor, Notizen, Aufgaben, CalDAV-Kalender und IMAP/SMTP-Posteingang mit KI-Triage in einem Arbeitsbereich.
Warum Odysseus auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.