Bytebase ist eine Open-Source-Datenbank-DevOps-Plattform, die Software-Engineering-Disziplin in das Datenbank-Änderungsmanagement bringt. Wo die meisten Teams auf Ad-hoc-SQL-Skripte oder informelle DBA-Genehmigungen angewiesen sind, bietet Bytebase strukturierte Überprüfungs-Workflows, Multi-Umgebungs-Rollout-Pipelines und über 200 integrierte SQL-Überprüfungsregeln, die widerspiegeln, wie Anwendungscode ausgeliefert wird.

Es unterstützt über 20 Datenbanksysteme – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake und weitere – über eine einzige Weboberfläche. Self-Hosting hält Datenbank-Anmeldeinformationen und den Änderungsverlauf vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass ein Drittanbieterdienst jemals auf Ihre Schemata oder Daten zugreift.