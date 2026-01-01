Bytebase als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Datenbank-DevOps-Plattform zum sicheren Überprüfen, Genehmigen und Bereitstellen von Schemaänderungen in verschiedenen Umgebungen.
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Was Sie damit bauen können Bytebase
Bytebase ist eine Open-Source-Datenbank-DevOps-Plattform, die Software-Engineering-Disziplin in das Datenbank-Änderungsmanagement bringt. Wo die meisten Teams auf Ad-hoc-SQL-Skripte oder informelle DBA-Genehmigungen angewiesen sind, bietet Bytebase strukturierte Überprüfungs-Workflows, Multi-Umgebungs-Rollout-Pipelines und über 200 integrierte SQL-Überprüfungsregeln, die widerspiegeln, wie Anwendungscode ausgeliefert wird.
Es unterstützt über 20 Datenbanksysteme – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake und weitere – über eine einzige Weboberfläche. Self-Hosting hält Datenbank-Anmeldeinformationen und den Änderungsverlauf vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass ein Drittanbieterdienst jemals auf Ihre Schemata oder Daten zugreift.
Hauptmerkmale von Bytebase
Datenbankänderungs-Workflows
Leiten Sie jede Schema-Migration durch konfigurierbare Überprüfungs- und Genehmigungsschritte, bevor sie eine Datenbankumgebung erreicht.
Integrierte SQL-Überprüfung
Über 200 Regeln erkennen Anti-Patterns, fehlende Indizes und destruktive Operationen automatisch, bevor eine Änderung genehmigt wird.
GitOps-Integration
Verbinden Sie Bytebase mit Ihrem Git-Repository, damit Datenbankmigrationen demselben Pull-Request-Prozess wie Anwendungscode folgen.
Rollouts in mehreren Umgebungen
Definieren Sie geordnete Pipelines über Entwicklung, Staging und Produktion hinweg, mit erforderlichen Genehmigungstoren in jeder Phase.
Audit und Compliance
Jede Migration und Genehmigung wird in einem manipulationssicheren Protokoll mit Zeitstempeln und Benutzerzuordnung erfasst und unterstützt SOC 2 sowie ähnliche Frameworks.
Warum Bytebase auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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