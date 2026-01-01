OpenSpeedTest ist eine kostenlose Open-Source-HTML5-Geschwindigkeitstest-Anwendung, die vollständig im Browser läuft, ohne Flash, Java oder clientseitige Software zu benötigen. Sie misst präzise Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit, Ping und Jitter von jedem modernen Webbrowser auf Telefonen, Tablets, Smart-TVs und Desktop-Computern.

Das Selbst-Hosting von OpenSpeedTest auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten, unvoreingenommenen Messpunkt in der Nähe Ihrer gehosteten Anwendungen. Im Gegensatz zu öffentlichen Geschwindigkeitstest-Diensten, die von ISP-Beziehungen beeinflusst werden, misst Ihre Instanz die tatsächliche Leistung zu Ihrem eigenen Server – ideal zur Diagnose von Netzwerkproblemen, zur Überprüfung von ISP-Geschwindigkeiten und zum Benchmarking von VPN-Verbindungen, ohne Daten mit Dritten zu teilen.