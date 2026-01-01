WUD mit einem Klick installieren.
Open-Source-Watcher, der Docker-Image-Updates erkennt und Sie über Dutzende integrierter Kanäle benachrichtigt.
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Was Sie mit WUD erstellen können
WUD (What's Up Docker) ist der aktiv gepflegte Nachfolger von whats-up-docker, der sich ausschließlich darauf konzentriert, Container-Images in selbst gehosteter Infrastruktur aktuell zu halten. Es inspiziert kontinuierlich laufende Container, fragt Upstream-Registries ab und meldet genau zurück, welche Images neue Versionen verfügbar haben – Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und selbst gehostete Registries werden alle standardmäßig unterstützt.
Das Selbst-Hosten von WUD auf Ihrem eigenen VPS eliminiert jegliche Abhängigkeit von SaaS-Update-Trackern Dritter und hält das gesamte Inventar Ihrer Container-Flotte innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Trigger können an Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generische Webhooks weitergeleitet werden oder Stacks automatisch neu aufbauen.
Hauptmerkmale von WUD
Mehrfach-Registry-Überwachung
Verfolgt Updates über Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und alle benutzerdefinierten Registries hinweg, ohne anbieterspezifische Erweiterungen.
Automatisierungen auslösen
Leitet Ereignisse neuer Versionen an Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generische Webhooks oder Container-Neuaufbau-Jobs weiter.
Web UI und REST API
Ausstehende Updates durchsuchen, Digests prüfen und sich über eine dokumentierte REST-API in bestehende Dashboards integrieren.
Granulare Watcher-Regeln
Schließen Sie Container nach Label, Name oder Registry ein oder aus und wählen Sie zwischen Semver-, Regex- oder Digest-Vergleichsstrategien.
Prometheus Metriken
Exportiert Container und aktualisiert Metriken unter /metrics, damit bestehende Grafana-Stacks vor veralteten Images warnen können.
Geringer Fußabdruck
Läuft als einzelner Node.js-Container mit einem winzigen Speichervolumen, geeignet für kleine VPS-Instanzen neben Produktions-Workloads.
Warum WUD auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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