WUD (What's Up Docker) ist der aktiv gepflegte Nachfolger von whats-up-docker, der sich ausschließlich darauf konzentriert, Container-Images in selbst gehosteter Infrastruktur aktuell zu halten. Es inspiziert kontinuierlich laufende Container, fragt Upstream-Registries ab und meldet genau zurück, welche Images neue Versionen verfügbar haben – Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und selbst gehostete Registries werden alle standardmäßig unterstützt.

Das Selbst-Hosten von WUD auf Ihrem eigenen VPS eliminiert jegliche Abhängigkeit von SaaS-Update-Trackern Dritter und hält das gesamte Inventar Ihrer Container-Flotte innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Trigger können an Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generische Webhooks weitergeleitet werden oder Stacks automatisch neu aufbauen.