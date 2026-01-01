Ollama in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Betreiben Sie große Open-Source-Sprachmodelle auf Ihrem eigenen VPS ohne API-Kosten und mit vollständigem Datenschutz.
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Was Sie mit Ollama erstellen können
Ollama ist das führende Open-Source-Framework zum lokalen Ausführen großer Sprachmodelle, das Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek und über 100 weitere Modelle ohne Cloud-Abhängigkeiten unterstützt. Es übernimmt die Modellquantisierung, GPU-Beschleunigung und Speicherverwaltung automatisch und stellt eine REST-API bereit, die mit dem OpenAI-Format kompatibel ist, sodass bestehende Tools und Integrationen ohne Änderungen funktionieren.
Das Selbst-Hosting von Ollama auf Ihrem VPS eliminiert Kosten pro Token, entfernt Ratenbegrenzungen und stellt sicher, dass jede Anfrage und Antwort auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Es ist das ideale Backend für Teams, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln, oder für jeden, der eine private, ständig verfügbare Sprachmodell-Inferenz benötigt.
Hauptmerkmale von Ollama
Über 100 offene Modelle
Ziehen und ausführen Sie Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 und Dutzende weitere mit einem einzigen Befehl.
OpenAI-kompatible API
Die Drop-in REST API ermöglicht es bestehenden Tools, SDKs und Integrationen, sich ohne Codeänderungen mit Ollama zu verbinden.
GPU-Beschleunigung
Die automatische Unterstützung für NVIDIA CUDA und Apple Metal beschleunigt die Inferenz erheblich im Vergleich zu reinen CPU-Setups.
Multimodale Unterstützung
Betreiben Sie Visionsmodelle wie LLaVA, um sowohl Bilder als auch Text in derselben Konversation zu verarbeiten.
Benutzerdefinierte Modelldateien
Erstellen Sie maßgeschneiderte Modelle mit System-Prompts, Temperatureinstellungen und benutzerdefinierten Parametern mithilfe von Modelfiles.
Warum Ollama auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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