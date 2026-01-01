Wizarr ist ein selbst gehostetes Einladungs- und Benutzerverwaltungssystem für Plex-, Jellyfin- und Emby-Medienserver. Es generiert sichere, teilbare Einladungslinks mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Einschränkungen des Bibliothekszugriffs und Begrenzungen der Kontodauer und führt neue Benutzer dann durch einen geführten Onboarding-Prozess, um schnell verbunden zu werden.

Das Selbst-Hosting von Wizarr neben Ihrem Medienserver gibt Ihnen eine detaillierte Kontrolle darüber, wer wie lange Zugriff hat, ohne Benutzerkonten manuell im Admin-Panel jedes Medienservers verwalten zu müssen. Einladungsverfolgung, Sitzungsverwaltung und Tools für die Massenbearbeitung von Mitgliedern machen die Verwaltung einer gemeinsam genutzten Medienbibliothek in jedem Umfang praktikabel.