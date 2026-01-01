Wizarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einladungs- und Benutzerverwaltungssystem für Plex, Jellyfin und Emby mit geführtem Onboarding und Zugriffskontrollen.
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Was Sie mit Wizarr erstellen können
Wizarr ist ein selbst gehostetes Einladungs- und Benutzerverwaltungssystem für Plex-, Jellyfin- und Emby-Medienserver. Es generiert sichere, teilbare Einladungslinks mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Einschränkungen des Bibliothekszugriffs und Begrenzungen der Kontodauer und führt neue Benutzer dann durch einen geführten Onboarding-Prozess, um schnell verbunden zu werden.
Das Selbst-Hosting von Wizarr neben Ihrem Medienserver gibt Ihnen eine detaillierte Kontrolle darüber, wer wie lange Zugriff hat, ohne Benutzerkonten manuell im Admin-Panel jedes Medienservers verwalten zu müssen. Einladungsverfolgung, Sitzungsverwaltung und Tools für die Massenbearbeitung von Mitgliedern machen die Verwaltung einer gemeinsam genutzten Medienbibliothek in jedem Umfang praktikabel.
Hauptmerkmale von Wizarr
Einladungslinks
Generieren Sie eindeutige Einladungs-URLs mit Ablaufdaten und Nutzungslimits, um kontrollierten Zugriff auf Ihren Medienserver zu teilen.
Bibliothekseinschränkungen
Beschränken Sie eingeladene Benutzer auf bestimmte Bibliotheken, damit Gäste nur auf Inhalte zugreifen können, die Sie explizit mit ihnen geteilt haben.
Geführtes Benutzer-Onboarding
Neue Eingeladene folgen einer Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitung, die sie durch die Erstellung eines Kontos und die Verbindung ihrer Medien-App führt.
Multi-Server-Unterstützung
Benutzer auf Plex-, Jellyfin- und Emby-Servern von einem einzigen Wizarr-Dashboard aus verwalten.
Einladungsverfolgung
Überwachen Sie, welche Einladungen wann und von wem verwendet wurden, um Ihre Mitgliederliste präzise und aktuell zu halten.
Warum Wizarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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